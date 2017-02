Nechtěl dohrát v únoru. Kometa může dojít daleko, věří Krejčík

Ne, 25letý obránce nenazul brusle po bujaré a prohýřené noci. Jen to ilustruje, jaký zběsilý spád může nabrat kariéra hokejisty na úplném konci přestupového období.

Reprezentační bek v úterý v deset večer dohrál v Záhřebu duel KHL, ve kterém ani jeho dvě asistence nezabránily prohře domácího Medveščaku 3:6 s Dynamem Moskva.

Krejčík s agentem, který mu sháněl nové angažmá, doladil poslední formality. Rozloučil se se spoluhráči, rychle se sbalil a vyrazil na pětisetkilometrovou štreku do Brna.

Zasněžené obrysy města uviděl ve středu kolem páté hodiny ranní. „Jela se mnou přítelkyně. Odřídila asi 80 procent cesty, musím ji pochválit,“ pousmála se nejčerstvější posila Komety po prvním tréninku s novým týmem.

„Chtěl jsem jít na led. Čím dřív si zvyknu, tím to bude lepší,“ věděl bronzový medailista z mistrovství světa. „Klobouk dolů před ním. Je vidět, že má do hokeje velkou chuť,“ pochválil ho brněnský trenér Kamil Pokorný.

V Kometě z něj chtějí udělat klíčového muže defenzivy. „Měl bych hrát s Ondrou Němcem, moc se na to těším,“ liboval si.

Právě exspoluhráči z reprezentace i pražského Lva telefonoval, aby se optal, jak to v Brně chodí. „Trošku jsme to probrali, řekl mi samá pozitiva,“ líčil Krejčík.

Odchovanec Slavie totiž na konci přestupního okna vybíral z vícero nabídek. „Nějaké týmy ještě byly ve hře, ale rozhodl jsem se pro Kometu. Její nabídka byla nejlepší,“ poznamenal zadák, jenž uvažoval i nad tím, zda se nevydat na sever Evropy. Tuhle možnost ale zavrhl.

„Nechtěl jsem to nějak komplikovat. Ve Finsku je deadline až 15 .února. Kdyby se počkalo, týmy by ještě někoho hledaly, ale já už nechtěl riskovat. Věřím, že Kometa bude dobré rozhodnutí,“ dodal. Proč Krejčík nedokončil sezonu v chorvatském klubu? Medveščaku zbývá odehrát čtyři duely v základní části, jeho hráči budou play-off KHL sledovat maximálně v televizi.

Končit sezonu v únoru? Tahle vidina se Krejčíkovi nezamlouvala. „Věřím, že Kometa může dojít daleko,“ zadoufal. Modrobílou partu vyřazovací boje v extralize neminou. S lednovou formou by v nich ale Kometa, která prohrála pět z posledních šesti duelů, sehrála pouze epizodní roli.

Praha, Švédsko, Chorvatsko

Proto šéf a majitel Komety Libor Zábranský zlanařil v závěru ledna Krejčíka a 40letého navrátilce Kamila Brabence. Hovořilo se i o tom, že Kometa pokukovala po dalších reprezentantech – brankáři Kovářovi z ruského Čerepovce či útočníkovi Červenkovi ze švýcarského Fribourgu – jejichž týmy si nezahrají v play-off. „Přečetl jsem si o tom na internetu,“ pousmál se Krejčík, jenž se s oběma hokejisty potkal na mistrovství světa v Praze.

Na něj však už nemyslí, vždyť je to téměř dva roky stará minulost. Krejčík by měl aktuálně šesté Kometě pomoct zastavit výsledkovou mizerii a propad tabulkou. Zítra ho od 17 hodin čeká debut ve Vítkovicích. „Je to jen o pár dobrých zápasech. Opět můžeme vyhrávat, tak jak se vyhrávalo na začátku sezony,“ zavelel brněnský novic. „Pár kluků je zraněných a to se na týmu vždy projeví,“ upozornil ofenzivní zadák, jenž si nejvyšší českou soutěž zahraje po tříleté odmlce.

Na to, že Krejčík loni v létě oslavil teprve 25. narozeniny, je jeho hokejový životopis hodně pestrý. V národním dresu odehrál přes 50 duelů, dvakrát se podíval na mistrovství světa. V Praze oblékal dres Slavie, Sparty i dnes už neexistujícího Lva. Dvě sezony odehrál ve švédském Örebro. Nejčerstvější zkušenost má z hokejově exotického Chorvatska. „Na to, co se tam událo, budu vzpomínat do konce života,“ prohodil Krejčík.

Zázemí na stadionu? Kabina. A nic víc. „V Brně je to o něčem jiném. Tady si budu chvíli kabinu užívat, moc se mi z ní nebude chtít,“ culil se bývalý bek Medveščaku, který by mohl vyměnit ruskou KHL za rakouskou EBEL, do níž podal přihlášku. „Prý to takhle dělají každý rok. Těžko říct, nám nikdo nic neřekl,“ pokrčil rameny. „Zase to ale mělo jiná pozitiva.“

Třeba teplejší počasí nebo klidnější život. „Že by mě někdo poznával na ulici? To vůbec. Je tam hlavně fotbal, házená a basketbal,“ líčil Krejčík. Přesto na Medveščak bývalo často plno. V Brně se může těšit na něco podobného. „Hrál jsem tady jako soupeř i s nároďákem. A kulisa byla neskutečná,“ podotkl.