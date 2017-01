Hattrick mě lákal, říkal plzeňský hrdina Lev po derby

„Hattrick mě lákal, to je jasné. Ale hlavně jsme rádi, že jsme derby zvládli,“ řekl 26letý Jakub Lev po jasném vítězství 3:0.

Mrzelo vás, když po téhle akci puk jen cinkl o břevno?

Nejdřív jsem chtěl nahrát do strany, ale oni si dobře rozebrali hráče. Já si pak prohodil beka a byl sám. Škoda, bylo z toho jen břevno. Ale beru to tak, že i Vary měly šance a mohlo nám tam něco spadnout. Měli jsme štěstí, až po třetím gólu bylo rozhodnuto.

Berete to jako povinné body proti poslednímu týmu tabulky?

Nevím, jestli to brát zrovna takhle... Pro nás jsou teď povinné body tak nějak z každého utkání. Byl to těžký zápas. Vary hrají ofenzivně, dobře napadají, jen nestřílejí moc gólů. Soustředili jsme se naplno a zvládli jsme to.

První gól jste vstřelil už po sto vteřinách. Jak ta situace vznikla?

Kluci je uzavřeli v jejich třetině, postupně se to prostřídalo. Já naskočil ze střídačky, snažil jsem se najít místo mezi kruhy. Věděl jsem, že Jarda (Kracík) to tam od zadního mantinelu umí krásně přihrát. A také mě našel, já už se jen snažil hlavně trefit branku.

A druhá trefa ve druhé části hned po ubráněném oslabení?

Něma (Němeček) mě posunul puk ve středním pásmu, jeli jsme tři na dva. Podíval jsem se, jestli můžu někomu přihrát, ale nešlo to. Tak jsem to zkusil pálit bekovi skrz nohy a spadlo to tam.

Máte čtvrtou výhru v řadě, cítíte se teď v pohodě?

Máme určitě lepší náladu, ale do konce je ještě 15 zápasů. Potřebujeme bodovat, dokud to jde a dokud nám to lepí. Abychom nespadli zase někam dolů...