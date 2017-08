Hráli jsme parádní hokej, těšilo hradeckého brankáře Sedláčka

Zejména za stavu 0:0 dokázal Sedláček, který do zápasu s finským TPS Turku odchytal za Hradec pouhé dva přátelské zápasy, podržet své spoluhráče. Stejně jako ve druhé třetině, kdy se šance přelévaly z jedné strany na druhou.

V závěru zápasu sice Sedláček jeden gól dostal a čisté konto neudržel, ale to mu dobou náladu po premiéře v Lize mistrů nevzalo. „Přišlo mi, že jsme hráli opravdu parádně. Nechci říkat, že jsme zápas vyloženě kontrolovali, ale hráli jsme skutečně výborný hokej,“ říkal po utkání s Turku brankář, který v Hradci nyní působí do konce září, neboť zaskakuje za zraněnou jedničku Patrika Rybára.

Pro Hradec i pro vás osobně to bylo první utkání v Lize mistrů. Co jste od zápasu očekával?

Já jsem před zápasem vůbec nevěděl, co mám očekávat. Každý tým hraje jiným stylem hokeje, těžko něco předvídat. Já jsem ale rád, že jsme to takhle zvládli. Myslím si, že nám to dodá sebevědomí, a je to super i do budoucnosti, protože se nám zápas opravdu povedl.

Pro vás to bylo první soutěžní utkání za Hradec. Celý zápas se hrál ve vysokém tempu, dorazilo i dost fanoušků. Jak jste si to užíval?

Moc. Hlavně je super, jak lidi fandí. Člověk to během zápasu slyší a nás to všechny povzbuzuje. Těší mě, že to tady tak je. To, že došlo 3 500 lidí na přípravu, je fajn, i když to byla Liga mistrů.

Dalo by se to nějak srovnat s KHL, kde jste poslední roky působil?

Já bych tyhle v podstatě přípravné duely nechtěl srovnávat. Uvidíme, jak začne sezona. Hned na začátku máme těžký los, ale doufám, že získáme co nejvíc bodů. A srovnávat se to zatím s KHL moc nedá. I když třeba zápas s Libercem měl z obou stran tak vysoké tempo, že by srovnání s KHL snesl. Bylo vidět, že hrály dva týmy, co se budou pohybovat nahoře.

Vraťme se k zápasu s finským soupeřem, kterého jste jasně přehráli. Nepřekvapilo vás, že jste jim skoro nic nedovolili?

Já jsem o tom přemýšlel už během zápasu.

Na co jste přišel?

My jsme trochu zkrátili tréninky a máme je jenom jednou denně. Myslím, že to hrálo velkou roli, protože jsme v utkání měli strašně moc síly. Napadali jsme, bruslili dopředu a navíc jsme skvěle bránili. Z mého pohledu až neskutečně.

Nemohlo Finy ovlivnit cestování a nemůže to být příští týden ve Finsku naopak?

Přijeli den před zápasem, takže byli vyspaní a nachystaní, v tom by neměl být problém. Navíc na začátku sezony má každý hodně sil. Jen nevím, jestli byli kompletní, ale to nemění nic na tom, že jsme odehráli skvělé utkání.

Už dnes vás čeká domácí zápas v Lize mistrů s Nottinghamem. Čekáte opět jiný styl hokeje?

Hlavně nevíme, co od něj čekat. U Finů jsme to také moc nevěděli, ale u Nottinghamu to nevíme vůbec.