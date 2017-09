Kabina? Na zimák jdeme hrát, ne se kochat, má jasno jihlavský Suchánek

Na Vysočinu přišel před startem suché přípravy z prvoligových Českých Budějovic a v novém působišti si velmi rychle zvykl.

„Dojmy mám jen pozitivní,“ ujišťoval Suchánek. „Parta je tady výborná. A v přípravě se udělal kus práce, takže si myslím, že na sezonu budeme připraveni dobře,“ sypal ze sebe.

V létě zatím urostlý bek pendloval denně mezi Vysočinou a jihem Čech, ale se startem nového extraligového ročníku u něj nastane celkem zásadní změna.

„Budu se stěhovat do Jihlavy. Ne snad že by se to denní dojíždění nedalo zvládnout, ale je dost náročné. A já se prostě rozhodl stoprocentně zaměřit na hokej a podřídit téhle sezoně maximum,“ vysvětloval Suchánek.

Ze svého nového bydliště toho zatím příliš mnoho neviděl, nicméně věří, že na poznávání Jihlavy bude mít dostatek času. „Zatím jsem ji poznal jen tak okrajově, ale z toho, co jsem viděl, mi přijde jako celkem hezké město. Ostatně na každém místě se dá najít něco pěkného a Jihlava není výjimkou,“ dodal s úsměvem.

Dukla si účast v extralize vybojovala letos na jaře díky povedené baráži a stejně jako se musel na novou soutěž chystat trochu jinak jihlavský A-tým, změny se dotkly také zázemí Horáckého zimního stadionu.

„Já nemám srovnání, v jakém stavu byla třeba naše kabina dřív, a taky je jasné, že tohle není zrovna nejmodernější hala. Ale myslím, že pro účely extraligy je naprosto dostačující,“ pustil se do hodnocení Suchánek. „Navíc my chodíme hrát na zimák hokej, a ne se kochat kabinami a zimákem,“ smál se.

A vzápětí přidal ještě jeden argument. „Jasně, jsou v Česku zimní stadiony, které vypadají mnohem lépe než tenhle, jenže zase například co do bohatství hokejové historie má jednoznačně navrch Dukla,“ měl jasno.

Zřejmě by vybral jiný dres

On sám si přitom na ctění tradic a historie potrpí. Možná i proto by býval asi vybral trochu jiné dresy než ty, které klub v pátek oficiálně představil veřejnosti.

„Právě vzhledem k té zmiňované historii bych se asi držel spíš dlouholeté klasiky a klubových barev. Moderna ano, ale v tomhle případě za mě asi ne. Každopádně je to jen můj subjektivní názor. A já jsem tady, když to řeknu blbě, dva dny i s cestou,“ culil se.

Úplně prvním soupeřem Dukly Jihlava po návratu do elitní domácí soutěže bude v pátek na Horáckém zimním stadionu Mladá Boleslav. Je podle Suchánka výhoda začínat před vlastním publikem?

„Já si myslím, že je to úplně jedno, protože nás čeká dvaapadesát kol a každé jedno utkání pro nás bude hrozně moc důležité. Až v průběhu sezony se ukáže, jestli to bylo lepší, nebo ne,“ krčil rameny.

On sám prý rozlosování ani nijak zvlášť nestudoval. „Fakt jsem neřešil, jestli jdeme na Boleslav, na Spartu, nebo na Olomouc. Prostě je to naše dennodenní práce a je jedno, jestli máme los těžký, nebo lehký. My musíme hrát bojovný a urputný hokej každý zápas,“ burcoval Suchánek. A jak zní jeho recept na zlikvidování nervozity? „Neřeším to, protože z minulosti už vím, že spadne hned během prvního zápasu. A pak už je to jen o hře,“ hlásil.

Už v přípravě nastupoval novic jihlavské sestavy s dvaadvacítkou na zádech a stejné číslo si ponese i do sezony.

„Jsem rád, že ho mám, protože k němu mám citový vztah. Ale podrobnosti neprozradím, nechám si je pro sebe. Snad jenom to, že se to týká rodiny,“ uvedl Suchánek.