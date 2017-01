Útočník Buchtele se vrací z KHL do Sparty. V poslední možný den

„Těším se na známé prostředí, kamarády v týmu a fanoušky. Jsem rád, že prožiju vrchol sezony ve sparťanském dresu,“ uvedl Buchtele na klubovém webu hcsparta.cz, který informaci přinesl.

Pražský klub získal staronovou akvizici v poslední možný den. 1. února se trh v extralize zavírá.

Sparta je po nedělním kole třetí a v úterý ji čeká duel na ledě čtvrtého Hradce Králové, odkud Buchtele pochází. „Jsem moc rád za možnost být zpátky a pomoci týmu v závěru základní části a play-off. Doufám, že to bude letos ještě dlouhá cesta, alespoň podobně, jako jsme to zažili loni,“ uvedl Buchtele.

Útočník, jenž hrál extraligu za Pardubice a Spartu, opustil KHL ve své první sezoně s nepříliš dobrými zkušenostmi. Sice hned v prvním zápase vstřelil gól, ale s postupem času ztrácel pozice.

„Pak všechno to nadšení trochu opadlo. Už se nedivím Kubovi Kovářovi, že řešil situaci v Jekatěrinburgu tím, že buďto odejde z klubu trenér, nebo on. Víc bych to asi nechtěl rozebírat,“ řekl Buchtele sparťanskému webu.

K menší vytíženosti se pak ještě přidalo zranění a po něm už se plně neprosadil. Z KHL odešel s bilancí 39 utkání, pět gólů, devět bodů a -14 v plus/minus hodnocení.