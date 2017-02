Návrat Skrbka je letos passé, říká olomoucký šéf a kouč Tomajko

„Tuhle sezonu je to passé. Pavel to zkusil, ale nešlo to,“ potvrdil MF DNES smutný verdikt trenér a šéf kohoutů Jan Tomajko.

Jak jste nepříjemnou, ale asi očekávatelnou definitivu přijali?

Konec sezony se blíží, spíš bychom byli překvapení, kdyby to bylo dobré. Ano, byla to očekávaná zpráva.

A jak ji přijal on sám? Pro hráče je těžké promarodit celou sezonu, a v osmatřiceti, kdy se jeho kariéra blíží finiši, tím spíš.

Určitě to není pro něho nic příjemného. Tím, že má na hráče docela velké roky, se i z toho zranění dostává trošku déle, než kdyby mu bylo dvacet dva. To je jasné.

Skrbek je výborný v přesilovce, v rozehrávce. Úlohu produktivního beka po něm letos převzal další veterán Martin Vyrůbalík. Jste spokojený, jak to zvládá?

Tak ano, ale myslím si, že největší skok udělal David Škůrek, který teďka podává výborné výkony.



A je u něj potenciál, že ještě půjdou nahoru.

Potenciál jsme u něj viděli už i předtím, ale řekl bych, že David letos v létě opravdu dobře trénoval. I teď, když ze začátku sezony nehrál, jezdil do Havířova, kde s ním byli hodně spokojení. Zase mu napomohlo, že Pavel Skrbek byl tak dlouho zraněný. Aspoň se dostal do sestavy. Jak se říká: všechno zlé, je k něčemu dobré.

Do prvoligového Havířova chodí na střídavé starty i Roman Rác. Plní úlohu třináctého útočníka?

Ano, Roman někdy hrál, někdy nehrál. Je důležité, aby měl zápasové vytížení. Je to pro něj pochopitelně těžké, ale na někoho to prostě vždy vyjde. To se nedá nic dělat.

Jan Tomajko v roli olomouckého trenéra

Čekal jste od něj po návratu po otřesu mozku lepší výkony? Předvede parádní gólovou akci v Litvínově, ale jindy zase není moc vidět.

Jo, já bych to řekl tak, že to chce víc vyrovnaných výkonů.

Pomohla reprezentační pauza k vylidnění početné marodky?

Nedá se moc říct, že by nám nějak pomohla. Marodi byli dlouhodobější, to se nedá nic dělat. Musíme si poradit s tím, jak to máme.

V přestávce se mohl aspoň aklimatizovat Kanaďan Sundher.

Jsme s ním spokojení. Zatím hrál dva zápasy, ale zapadl tady. I s klukama. Je otevřený, takže v tomto bych neviděl problém.

Ani v komunikaci v angličtině při nácviku akcí na tréninku?

Ne, spousta hráčů anglicky umí. Trénink mu vysvětlíme ještě dřív, než to řekneme klukům, aby nebyly prodlevy.

Zdá se, že se při zranění Skladaného také v první formaci už plně adaptoval Roman Vlach. Výměna se Zlínem za Ostřížka se ukazuje jako povedená.

Můžeme být zatím spokojení. Je produktivní, je to hráč do přesilovky, bruslí, takže dobré. Oproti Davidovi jsou rozdílní jen výškově. Není zase tolik odlišným typem hráče.

Po sezoně mu končí smlouva ve Zlíně. Chcete jej udržet, nebo na podobné úvahy je ještě brzy?

Na to je ještě brzy, tyhle věci ještě nemáme pořešené.

Teď vás čeká Třinec, tým z bohaté elitní čtyřky soutěže. Vy jste však poslední čtyři utkání vyhráli včetně na Spartě a vrátili jste se do boje o předkolo play-off. Cítíte z týmu pohodu, byť marodka je pořád velká?

Udělali jsme nějaké body, ale nemůžeme si myslet, že už máme hotovo. Pořád máme na desáté místo velkou ztrátu. A také se díváme i dolů. Moc velká pohoda být nemůže. Určitě do Třince nejedeme prohrát, ale musíme být pokorní.