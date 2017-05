Změny v hokejové Jihlavě? Nabídku dostal i brankář Honzík

Minulý týden oznámilo vedení klubu, že se dohodlo na prodloužení spolupráce s útočníky Josefem Skořepou a Radkem Hubáčkem a o víkendu k nim přibyl také další člen letošního úspěšného týmu – Tomáš Jiránek. O toho přitom hodně stála i Mladá Boleslav.

„Nakonec rozhodl větší zájem ze strany Jihlavy. Nebo jsem to tak cítil. Novou smlouvu mám na rok,“ prohlásil na klubových stránkách Dukly pětadvacetiletý forvard.

„Samozřejmě bychom měli raději Tomáše tady u nás, ale nedá se nic dělat. Dukla mu zřejmě nabídla lepší podmínky a my to musíme respektovat. Tomášovi každopádně přeju, aby se mu v Jihlavě dařilo,“ vzkázal asistent hlavního kouče boleslavského A-týmu Viktor Ujčík.

Úplně novým jménem v kádru Dukly bude v příští sezoně obránce Jan Zdráhal. O jeho možném příchodu do krajského města Vysočiny informovala MF DNES už minulý týden. V realitu se však dohoda definitivně proměnila až v pondělí.

„Moc složité na rozhodování to pro mě nebylo. Když dostanete takovou nabídku, tak je jasné, že ji chce každý zkusit,“ hlásil zanedlouho šestadvacetiletý bek, který loni působil v prvoligové Třebíči, ale jinak byl hráčem extraligových Pardubic.

„Tři roky po sobě jsem bojoval o místo v pardubické sestavě a letos by mě tenhle boj čekal znovu. Já jsem ale neměl dojem, že by se to mohlo povést. Proto jsem byl moc rád za nabídku z Dukly,“ prozradil novic extraligového jihlavského A-mužstva.

Dukla není na seznamu sama

Vedení klubu se také stále poohlíží po doplnění brankářského postu, přičemž hodně často se v souvislosti s tím skloňuje jméno karlovarského Davida Honzíka. Ten ještě minulý týden nechtěl případný zájem Dukly komentovat, nicméně včera už ho přeci jen připustil.

„Ano, Jihlava určitý zájem projevila, ale není sama. Konkrétní však zatím být nemůžu. Navíc mám ve Varech smlouvu až do dubna příštího roku,“ uvedl Honzík.

Naopak volný je aktuálně další brankář – exsparťanský Filip Novotný. Pětadvacetiletý jihlavský rodák prý sice Dukle v baráži fandil, ovšem návrat do rodného města zatím nechystá. „Mně osobně se Dukla neozvala. A jestli třeba mému agentovi ano, tak o tom v tuhle chvíli nic nevím,“ krčil rameny.

Kdo už ale na rozdíl od něj telefonát z Jihlavy měl, je útočník prvoligových Českých Budějovic Luboš Rob. „Nějaké možnosti se řeší, ale nechci to zatím víc konkretizovat,“ odmítal zpočátku jakýkoli hovor na téma Dukla dvaadvacetiletý útočník. Nakonec ale přeci jen přiznal, že mezi týmy, které jsou ve hře, patří i Jihlava. „Jo, je to možné,“ připustil.

To v případě jeho spoluhráče Tomáše Nouzy prý Dukla na seznamu možných angažmá určitě chybí. „Ne, Jihlava tam opravdu není. Jestli se někde něco takového objevilo, pak jsou to pouhé spekulace,“ ujišťoval.