Dobrovolný o konci v Jihlavě: Jsem zklamaný. Holt šanci dostanou jiní

„Oznámili mi, že mě nechtějí. Takže pokračovat v Jihlavě nebudu. A myslím, že už nikde,“ říká dlouholetý člen jihlavského kádru.

Chcete tím naznačit, že přišel čas konce vaší hráčské kariéry?

Ano. Už nemám chuť nikam jinam cestovat. Myslel jsem, že bych se tady ještě popral o místo, když už se nám povedlo vybojovat extraligu, jenže jsem nedostal šanci.

Řekl vám někdo, proč už o vaše služby klub nestojí?

Prý bych nestíhal. Musím to vzít jako realitu.

Cítíte vztek, zklamání...?

Samozřejmě že jsem zklamaný a naštvaný. Holt šanci dostanou jiní. Ale nebyl jsem v tom sám, vyhodili nás asi dvanáct. Můžu být naštvaný, jak chci, ale nic s tím nenadělám. Život jde dál.

Chystáte nějakou rozlučku? Přeci jen jste strávil v Jihlavě spousty sezon...

Na takové věci si nepotrpím. Tři dny po mém vyhazovu mi sice volal Béďa Ščerban, že bychom nějakou rozlučku mohli udělat, ale spíš nic takového nebude.

Čemu se teď budete věnovat namísto hokeje?

Stane se ze mě hokejový divák a sponzor. Budu v rodinné firmě, která podporuje jihlavský hokej.

Vzhledem k vašemu konci to bude trošku schizofrenní situace. Nebo ne?

Jo, je to divný. Asi to ze začátku nebude jednoduché, ale musím si zvyknout. Čím dřív tím líp. Jsem rád, že jsem mohl být aspoň u toho postupu. A teď budu Dukle přát, aby se jí v extralize dařilo.

Takže sponzorovat bude vaše firma jihlavský hokej dál?

Uvidíme, co přinese jednání. Tedy aspoň doufám, že se nám někdo z klubu ozve. Je ale taky pravda, že poté, co Dukla oznámila jméno nového sponzora, jsme uvažovali, že už jí nedáme ani korunu. Protože jak se ta firma tady zachovala, to je do nebe volající. Oni jdou sponzorovat a přitom dluží 800 milionů korun. Třeba konkrétně naší firmě dlužili jeden milion.

Předpokládám, že mluvíte o firmě Motorpal?

Jasně, máte pravdu. Bohužel legislativa tohoto státu jim dovoluje znovu podnikat. Udělali chytrý tah a v klidu jedou dál. Vy když nezaplatíte tisíc korun za televizi, tak na vás přijde exekutor. A teď bychom se s nimi měli potkávat ve VIPu? I od dalších sponzorů jsem slyšel stejný názor. Nevím, jestli to byl dobrý tah. Ale i kdybychom náhodou nesponzorovali áčko, tak mládež určitě.

Cítím, že teď máte na Duklu trochu hořkosladký pohled...

Za klukama do kabiny budu chodit pořád. Osm let, co jsem v Jihlavě strávil, to je kus života. A bylo to parádní. Ale taky mě mrzí, že jsem za těch osm let nikoho nevychoval. Když už se třeba někdo objevil, byl tady jen rok nebo dva a pak šel jinam. Nebo ho vyhodili. Když se tak nad tím člověk zamyslí, tak za osm let se tady vychovali vlastně jen gólmani. — Eva Streichsbierová