Už se mi netřepaly ruce, překvapilo brněnského navrátilce Brabence

I díky němu hokejisté Komety udolali Karlovy Vary 3:2 v prodloužení a v neděli přibrzdili propad tabulkou. Extraligovou pauzu stráví na páté příčce. „Užívám si každou chvilku a doufám, že si to užiju ještě víc, když budou výsledky,“ pravil brněnský patriot, který Kometě vypomáhá v nelehké situaci.

Modrobílí ztratili zázračnou fazonu z úvodu sezony, strachují se o přímý postup do play-off, tápou v koncovce, na marodce se kupí opory. I proto si 40letý Brabenec minulý týden plácl se šéfem klubu Liborem Zábranským.

A brněnská mise šikovného centra, který posledních šest sezon válel ve slovenské extralize, by se zatím dala shrnout do věty: Přišel, bodoval, skóroval. „Nechci se nějak chválit, ale ani na Slovensku není jednoduché udělat tolik bodů. Když se párkrát trefíte, lidé po vás víc jdou, jste pod tlakem,“ popisoval Brabenec, jehož páteční asistence pomohla k bodovému zisku z Vítkovic (Kometa padla 2:3 v prodloužení).

Zatím nejzářnější moment ve staronovém angažmá ukázal v neděli, když ve 23. minutě šikovně propasíroval puk pod gólmanem Závorkou. „Kaňour (Jan Káňa – pozn. red.) výborně vybojoval puk a já si zařval, aby mi to hodil,“ líčil Brabenec. „Šlo mi to na nohu a trochu jsem se zhrozil. Pokopl jsem si to a šťouchl bekhendem... No, budeme říkat, že to byla zkušenost,“ upravoval svůj původní výrok.

Proti Varům překvapila zkušeného čtyřicátníka i jiná věc – neměl trému. „Když jsem do Brna přijel se Zvolenem, normálně se mi třepaly ruce,“ vzpomínal veterán na předloňský přípravný zápas proti Kometě. „Říkal jsem si: ‚Kurňa, je ti 38 let, a třepou se ti ruce!‘ Možná bylo lepší, že jsem teď v Kometě začal zápasem venku ve Vítkovicích. Oťukal jsem se s tempem i celou ligou.“