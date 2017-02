Kanaďana Sundhera zlákal do Olomouce Mikúš: Extraliga je dobrá soutěž

Pětadvacetiletý centr naskočil ve druhém útoku s křídly Eberlem a Burianem. Do větší šance se nedostal, ale jeho rychlý skluz byl znát. Vyčítat si může jen vyloučení, v němž Sparta snížila. V roce ho 2010 draftovalo Buffalo, naposledy působil v nižší ECHL. Hanáci příchodem rodáka ze Surrey řeší početnou marodku.

„Byly na něj reference už od předsezonního kempu, nešli jsme do úplného neznáma. Potřebovali jsme kádr doplnit, chceme se za každou cenu porvat o desítku,“ řekl generální manažer Erik Fürst. Těmi referencemi byly i názory bratrů Mikúšových, kteří za kohouty hrají a Sundhera znají. „S Jurajem jsem v létě trénoval. Řekl mi o Olomouci dobré věci. Díky tomu jsem tady,“ pověděl Kanaďan klubovému webu.

V nižších zámořských soutěžích je od roku 2012, do NHL se však neprosadil, přestože byl v osmnácti draftován Buffalem ve 3. kole. V této sezoně hrál za Reading Royal a ve 32 zápasech nasbíral 17 bodů (5+12), s čímž nebyl moc spokojený. „Zatím to nebylo nejšťastnější. To byl jeden z důvodů, proč jsem chtěl někam přestoupit. Chci hrát dobrý hokej a slyšel jsem, že tohle je opravdu dobrá soutěž. Proto jsem tu a těším se.“

Když se naskytla možnost poprvé vyzkoušet evropský hokej, neváhal. „Bylo to opravdu velmi rychlé. Je to pro mě velký kulturní šok, vše je o dost jiné než ve Státech. Doma ve Vancouveru je o devět hodin méně. Taky jazyk, nemám ponětí, co ostatní říkají. Ale zvykám si, zatím to tu je zábava.“

Do skromné kohoutí šatny zapadl. „I město se mi líbí, je hodně staré se spoustou historie. Kluci jsou skvělí, milí, snaží se mi pomoct, jak jen to jde. To je to nejvíc, co po nich můžu žádat. Někteří z nich mluví anglicky, čímž mi vše zjednodušují.“

Olomouci chce pomoct do předkola play-off. „Každý chce do play-off. Nezáleží na tom, jestli jste v Kanadě nebo v Číně.“ Ze širokého kluziště strach nemá, naopak věří, že jeho bruslařskému stylu bude vyhovovat.

„Jsem ofenzivní hráč, myslím, že docela rychlý. Snad se to na širokém ledě projeví. Mojí hlavní předností je bruslení. Snad by mi to tu mohlo pomoct, protože tady je víc prostoru.“ Když na to ale přijde, neváhá shodit rukavice. „Biju se jen, když je třeba. Prý v extralize moc bitek není.“

V Evropě si zahrál před třemi lety na Spengler Cupu s Rochesterem. A nadchla jej atmosféra. „Fanoušci fandí jiným stylem. Je to jako na fotbale. Zpívají různé chorály a vás to dostane do hry.“ Sundher nevylučuje, že si evropskou misi v případě zájmu prodlouží. „Beru to ale den po dni, snažím se hlavně na vše rychle zvyknout. Je tady velmi dobrý tým, bude to pro mě výzva.“