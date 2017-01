Zlepšujeme se, ale bodů mělo být víc, ví karlovarský Kindl

Po výhře nad Hradcem před Pardubice, po nedělní těsné prohře v Olomouci zase zpátky na dno. Hokejová Energie si vyměňuje poslední místo s Dynamem a z posledního víkendu zapsala čtyři body. Slušný počin, hlavně výkon proti Hradci, hrajícímu v pohodě, musel hráče potěšit. „Hráli jsme dobře, povedly se nám přesilovky,“ liboval si karlovarský útočník Denis Kindl.

Z Olomouce ale jenom bod a ztráta právě na dvanácté Moravany vzrostla na dvanáct bodů. Situace na chvostu extraligové tabulky začíná být zřetelnější, jenže ani Karlovy Vary ani Pardubice ještě nevzdávají boj o vyhnutí se baráži. „Výkony, jako jsme podali v Liberci nebo doma proti Hradci, nám zvedají sebevědomí, musí nás nakopnout do dalších zápasů,“ říká Kindl.

Pomůže i fakt, že proti týmu, jako je Hradec, konečně dáte gól?

(úsměv) Jo, ulevilo se nám. V zápase bylo důležité dát první gól. Protože prohrávat s nimi, inkasovat jako první, je proti Hradci velmi nepříjemné a těžko se pak s nimi zápas otáčí. Domácí zápas proti nim jsme odehráli velmi dobře, k tomu nám fungovaly přesilovky.

Zamával s týmem ztracený duel v Liberci?

Nevnímali jsme to nějak výrazně, nebyli jsme tak hlavami dole. Samozřejmě takhle se zápas ztratit nemůže a byla to naše chyba, mrzela nás. Ale odehráli jsme tam super zápas, myslím, že nás trošku i nakopnul.

Střelecky se daří vaší formaci, poslední tři zápasy vždy gól.

Jo, je to dobře. V pátek nám dobře vyšly přesilovky, Venca (Skuhravý) v nich dal dva góly. Celý rok s přesilovkama máme problém, tentokrát vyšly. Vachy (Vachovec) je výborný dozadu, Venca je silový hráč a já se snažím v té lajně nějak připravovat šance. Jsme rádi, že se nám daří, ale klíčové jsou týmové výsledky.

Co jste dělali ve vašich přesilovkách jinak?

Ono se říká hlavně střílet... ale ten puk si musíte i nachystat a dostat ho do střelecké pozice. Dařilo se nám dávat puky rychle, měli jsme hodně střel.

Co s týmem dělá dostávat kontaktní góly? Ztracených dobře rozehraných mačů máte hodně.

Lhal bych, kdybych říkal, že jsme s tím úplně v pohodě. Proti Hradci jsme taky dostali pět minut před koncem gól na 3:2 a začali jsme se klepat. Naštěstí jsme ten zápas zvládli, tím spíš nás pak mrzí ztracené body v Liberci.

Čím je to, že ztrácíte tolik duelů?

Určitě i jistou dávkou nezkušenosti, protože zkrátka máme mladý tým a těch zkušeností není tolik. Mužstvo se ale postupně během sezony zlepšuje, ale bodů určitě mělo být víc. Prohráli jsme několik zápasů v prodloužení, tam máme celou sezonu špatnou bilanci. Když se pak podíváme, kolik bodů jsme tam nechali... Musíme sbírat body pravidelně.

Zvedají tým právě zápasy jako v Liberci a doma s Hradcem?

Jo, určitě. Trenéři říkají, že hrajeme lépe proti silným týmům ze špičky tabulky. Bohužel ale nezvládáme duely proti týmům kolem desítky a se soupeři, s nimiž bojujeme o to vyhnout se baráži. Odskakují nám a my to pak honíme na těch lepších týmech. My body potřebujeme proti každému. Zápasů už moc do konce není, sezona se začíná rozhodovat a my musíme body sbírat všude.