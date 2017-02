Mají tým budoucnosti, říká o Varech vítkovický kouč Petr

V Olomouci a Brně prohrála v prodloužení, doma s Třincem o jediný gól a stejným rozdílem to skončilo i předtím v Liberci a doma s Hradcem Králové, to ovšem Energie alespoň vyhrála. Jedno se karlovarským hokejistům upřít nedá, jejich poslední výsledky jsou těsné jako kalhoty Micka Jaggera.

„S výsledky 1:2 nebo 2:3 nemohu už být spokojený,“ nechal se taky slyšet karlovarský kouč Jan Tlačil. Porážek o jediný gól nasbíral jeho tým v sezoně rekordní množství. „Těmito výsledky jsme doslova přesyceni,“ přiznává trenér Karlových Varů.

Přes třetí reprezentační přestávku se snažila Energie zmobilizovat síly. Dnes v 18.00 hodin je všechny vrhne na led, přijedou Vítkovice. „Jsme hladoví po bodech. Kluci si dokázali, že umí vyhrávat, a chtějí v tom pokračovat,“ říká Jan Tlačil.

„Výkony, jako jsme podali v Liberci nebo doma proti Hradci, nám zvedají sebevědomí, musí nás nakopnout do dalších zápasů,“ věří karlovarský útočník Denis Kindl.

Energie je v tabulce poslední a v tandemu s Pardubicemi, na které ztrácí bod, už vyhlíží nadstavbovou část nejvyšší soutěže. Hrát je však stále o co, hodit se pak bude každý nastřádaný bod.

Hrát o co mají však i osmé Vítkovice. „Už teď v podstatě hrajeme play off, každý zápas má pro nás takovou hodnotu. Podle toho musíme k utkáním přistupovat,“ říká Jakub Petr, kouč Ostravanů. Své hráče už také stačil před domácími důrazně varovat.

„I když tabulka vypadá jinak, Karlovy Vary jsou mužstvem budoucnosti. Je tam mnoho mladých, talentovaných hráčů. Praktikují hodně nepříjemný a agresivní hokej. Pro nás jsou obzvláště nepříjemným soupeřem, o čemž jsme se přesvědčili jak na jejich ledě, tak i v prvním zápase v Ostravě.

Musíme okamžitě ze všech hlav dostat myšlenky na to, že je soupeř poslední v tabulce. Potřebujeme body, nechceme ztratit to, co jsme si v předešlých třech čtvrtinách vydobyli,“ říká trenér Vítkovic.