Zápas ukázal, čeho jsme schopní, říká obránce Němec z Komety

Jejich výkony jsou nevyzpytatelné jako předpověď počasí.

Jak se v nich vyznat? „To kdybychom věděli,“ pousmál se obránce Ondřej Němec.

V neděli nad hokejovým Brnem vykouklo slunce, Kometa ve šlágru extraligy zkrotila Bílé Tygry z Liberce 3:0. „Věřím, že tenhle zápas ukázal, čeho jsme schopní. Že dokážeme hrát skvěle nejen dopředu, ale i dozadu, všem to skvěle vyšlo a podali jsme obětavý výkon,“ liboval si 32letý bek po skalpu mistra.

Kometa završila náročný týden tříbodovým uklidněním. Po úterním krachu 2:5 se Spartou a páteční prohře 1:4 na ledě vedoucího Třince vzpruhu nutně potřebovala. „Už od rána byla cítit skvělá atmosféra, všichni byli nabuzení,“ vylíčil zadák Němec. „Přiznám se, že jsem byl jsem mile překvapený, jak jsme začali. Měli jsme po hrozně dlouhé době dobrý vstup do utkání,“ pochvaloval si Petr Haken, jeden z brněnských trenérů.

Třetí Kometa tabulkového souseda z Liberce přitlačila. Díky přesilovkové trefě Tomáše Vincoura se dostala brzy do vedení. „Zápasy s Libercem, Třincem, Spartou jsou vyhrocené. Mně to svědčí, lítá to tam, dohrávají se souboje. Lidi to baví, křičí a já si to užívám,“ liboval si Vincour, hvězda včerejší vřavy.

Kromě vítězné trefy asistoval v 55. minutě u gólu Hynka Zohorny, liberecký vzdor zničila po dalších 52 sekundách gólová bomba Michala Gulašiho. „Dali jsme dva góly z přesilovek, které nám nešly, snad se od toho odrazíme,“ zadoufal Němec.

Kometa poprvé v roce 2017 zaknihovala tři body a jako už několikrát v poslední době rozmetala pochyby, že na ni sedá splín. „Víme, že máme kvalitní mužstvo, ale poslední dobou nám to nešlo. Pořád jsme se snažili, bojovali, jen výsledky nepřicházely,“ říkal Vincour. „Víme, co máme hrát, a když bude každý dělat, co má, budeme vyhrávat pravidelně,“ sdělil bratranec klubového bosse a kouče Libora Zábranského.

Zkušenosti a výhry z podobných bitev se mohou hodit. „Každý může porazit každého. Play-off bude o jedné dvou chybách,“ doplnil bek Němec, jenž vychvaloval brněnského brankáře Karla Vejmelky. 20letý čahoun pochytal všech 22 tygřích pokusů. Duel však mohl sledovat jen ze střídačky – nebýt virózy jeho slovenského konkurenta Marka Čiliaka.

Přibyly body. A marodi

Nedělní šlágr nedokončil ani brněnský tahoun Martin Erat, jenž ve třetí třetině zmizel do šatny. Podle zpráv ihned mířil do nemocnice s podezřením na poraněné zápěstí. „Zatím nevíme, co s ním je. Uvidíme, jaké bude vyšetření, nevypadá to ale moc dobře,“ podotkl domácí trenér Haken chvíli po zápase.

V závěrečných minutách chyběl na ledě i kapitán Leoš Čermák. V předchozím zápase se zřejmě na delší čas mezi marody zařadil nejlepší kanonýr Komety Martin Zaťovič. Od konce roku chybí Jan Káňa, ochořel i další forvard Martin Dočekal. Při pozápasovém rozhovoru si zase střelec Vincour ledoval lýtko. „Na marodku bych se nevymlouval. Je to hokej, ten bolí a musíme hrát s tím, co je,“ upozornil Němec. „Ať jsou to kluci z první ligy, nebo z juniorů, předvedli skvělý výkon,“ pochválil klíčový bek.

Že by Kometě vypomohl hvězdný Martin Havlát, který se s týmem připravuje od počátku ledna? „V pátek určitě nenastoupí. Martin potřebuje nejprve zjistit, jak na tom je zdravotně,“ poznamenal Haken.