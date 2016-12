Kometa opěvuje zelenáče v masce, Jekel pomohl k brněnskému probuzení

Nečekané angažmá našel po svém krachu v Kometě útočník Michel Miklík. 34letý Slovák míří do finského celku JYP Jyväskylä, s nímž uzavřel smlouvu do konce sezony. Bývalý reprezentant dorazil do Brna na konci listopadu z Košic, v šesti odehraných zápasech si však nepřipsal ani jeden kanadský bod a po necelém měsíci se s ním Kometa rozloučila.