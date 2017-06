Krejčík kývl Kometě. Ale uvidím, jak se to vyvrbí, říká obránce

„Uvidíme, jak se to vyvrbí, ale vypadá to, že zůstanu v Brně,“ doplňuje účastník květnového mistrovství světa, který předtím výrazně přispěl k brněnskému titulu.

Po Krejčíkovi se poptávalo několik zájemců z KHL, 25letého kreativního beka však žádná nabídka neoslovila. Proto kývl Kometě, s níž podepsal víceletý kontrakt. Ale ještě bude zhruba do konce června vyčkávat. Odkud by měla doputovat vytoužená nabídka, kterou by přijal?

Z KHL, ze zavedeného klubu, který má naději v play-off dokráčet daleko. „Spíš než na peníze bych koukal na kvalitu týmu. Nepotřeboval bych hrát v klubu, jako je Petrohrad. Jsem realista, takový hráč nejsem,“ konstatuje český reprezentant, jenž do Brna dorazil v lednu ze živořícího Medveščaku Záhřeb. „Hokej mě tam úplně nebavil. Nechtěl bych, aby se to opakovalo,“ dodává nejproduktivnější hráč Komety v play-off.

Krejčík se nyní chystá na dovolenou. S přítelkyní vyrazí do New Yorku, poté se přesune do Mexika. A pokud během pár týdnů nepřilétne lákavé laso z východní Evropy, bude se hlásit v kabině Komety. „Jakmile přijedu do Brna, už tam zůstanu,“ slibuje Krejčík.

Brněnští mistři si také pojistili služby útočníka Tomáše Vincoura, naopak se rozloučili se slovenským reprezentantem Peterem Trškou. „V naší konkurenci a kvalitě obránců by nedostával tolik prostoru, kolik by potřeboval,“ vysvětlil na klubovém webu šéf Komety Libor Zábranský.