„Mexičan“ Krejčík chce do Koreje. Byl by to sen, říká bek Komety

Na exotickou dovolenou, při níž hokejový obránce stihl na pár dní navštívit i New York, se vydal po zlaté extraligové sezoně, kterou si ještě v květnu prodloužil účastí na mistrovství světa.

Proto měl 26letý Krejčík úlevu od neoblíbené letní hokejové šichty na suchu. V brněnské šatně se hlásil až minulý týden, kdy čeští šampioni zahájili přípravu na ledě. „V kabině jsem všechny poznal,“ hlásí „Mexičan“ Krejčík. „Vypadáme stejně. Možná ještě líp,“ žertuje nejproduktivnější hráč Komety v jarním play-off.

Brňané se budou spoléhat na umění reprezentačního zadáka i v nadcházející sezoně. Ještě než Krejčík v červnu vyrazil na rekreaci do Severní Ameriky, plácl si se šéfem Komety Liborem Zábranským. „Podepsal jsem smlouvu s tím, že kdyby přišlo do určité doby něco ze zahraničí, je možné to přijmout,“ podotýkal před dovolenou brněnský bek.

Krejčík si v cizině užíval volna. A zároveň občas zkontroloval, zda nedoputovala neodmítnutelná nabídka z vytoužené KHL. „Byli jsme v kontaktu s agentem, ale spíš jen po e-mailu. Nic, co by mě vyvedlo z míry, tam nebylo,“ pousměje se Krejčík.

„Do zahraničí mohl a může odejít, ale věřil jsem do poslední chvíle, že Kuba zůstane u nás,“ poznamenává Zábranský. „V play-off s Ondrou Němcem ukázali, že je špičkový bek, a určitě nám zase pomůže,“ věří majitel a hlavní kouč Komety.

Zlatá obhajoba. To je jedna z Krejčíkových výzev. Před trojnásobným účastníkem mistrovství světa se však rýsuje i další mimořádně lákavá mise - únorová olympiáda v Pchjongčchangu. „Bylo by to krásné,“ zauvažuje Krejčík. „Je to sen každého sportovce, reprezentovat zemi na olympijských hrách.“

Cesta do Jižní Korey bude pro hokejisty působící v Evropě snadnější. Na hrách poprvé od legendárního Nagana 1998 budou chybět hvězdy z NHL. „Můj osobní názor je, že se ještě něco stane, protože na olympiádu patří ti nejlepší. Pořád všichni věří v to, že tam pojedou,“ upozorňuje brněnský obránce Ondřej Němec, jenž na jaře ve vyřazovacích bojích vytvořil s Krejčíkem perfektní obranný pár.

A když beci Komety navážou na výkony z play-off, mohou se z Brna katapultovat až do Korey. „V našich hlavách to je reálné. Je otázka, jak by to bylo reálné u trenérů,“ prohodí Krejčík, jenž si mohl se 33letým Němcem zahrát v jednom týmu už na květnovém šampionátu v Paříži. Dobitý Němec se však z reprezentace omluvil.

Tak snad až v únoru pod pěti kruhy. „Bylo by to hezké, ale do té doby musí všechno fungovat. Tohle je téma na leden, ne na srpen,“ upozorňuje Němec z Komety, kterou zítra čeká první přípravný mač. Extraligoví mistři se od 17.30 představí v Třebíči.