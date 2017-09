První škobrtnutí Komety. Nikdo nechtěl udělat nic navíc, láteřil Zaťovič

Drželi v rukou všechny trumfy. Do konce třetí třetiny scházelo 5 minut a 7 vteřin, když hokejistům Komety přistála v klíně pětiminutová přesilovka a s ní jedinečná šance zlomit nečekaně houževnatému soupeři vaz.

Jenže byli to oni, kdo schytal smrtící ránu. Mladé Boleslavi včera doma podlehli 2:3 a při třetím extraligovém kroku tak poprvé škobrtli.

„Od začátku zápasu jsme byli horším týmem. Nebylo v tom nic, co jsme chtěli,“ prohodil naštvaně brněnský útočník Martin Zaťovič.

V jarním play-off, letní přípravě, Lize mistrů proti skandinávským sokům i v úvodním extraligovém dvojboji připomínali modrobílí Golema, jehož nelze srazit na kolena. Včera jako by si však zapomněl vložit pověstný šém.

„Bylo to takové plané. Žádná pořádná šance, žádná střela. Když nedáme rychle gól, tak je to těžké proti každému soupeři. Dnes to bylo vidět, hráli jsme špatně,“ lamentoval Zaťovič.

Brňané drželi s živější Mladou Boleslaví, která do utkání vstupovala s jediným bodem, krok jen díky přesilovkám. Právě Zaťovič svou tečí smazal úvodní ztrátu, Martin Erat pak svižnou střelou v úvodu třetího dějství dokonce postrčil Kometu do vedení.

„Ale nenaložili jsme s tím dobře,“ poznamenal trenér Kamil Pokorný. „Herní disciplína Mladé Boleslavi nám dělala problémy. Soupeř hrál velice jednoduše a obětavě, my jsme nepodali optimální výkon.“

Přesto modrobílí sahali po výhře, když hostující bek Matěj Stříteský ostře srazil Tomáše Svobodu a obdržel pětiminutový trest. Hosté se v tu chvíli za stavu 2:2 modlili za bod, jenže Tomáš Urban v oslabení sebral puk, projel kluzištěm a našel skulinu v postoji brankáře Marka Čiliaka.

„První práce byla, že to musíme ubránit a vzít jeden bod. Ten gól byl třešnička na dortu, pak jsme to výborně odfárali,“ jásal útočník, který Kometě nadělil dva góly a jednu asistenci navrch. „Šlapali jsme celý zápas, všechny čtyři lajny, jako jeden tým.“

To Brňané naopak celou dobu působili zaraženě a bez šťávy. „Byli jsme trochu nervóznější. Ale nevím, z jakého důvodu, protože je třetí kolo,“ divil se Zaťovič.

„Byla to hra: na, tady máš puk a teď hrej ty. Nikdo nechtěl udělat nic navíc a bylo to vidět. Musíme hrát hokej, tvořit hru a udávat tempo zápasu, to tam dnes nebylo. A oni mají tři body, což je chyba. Kdybychom hráli špatně a měli tři body, tak mávneme rukou, podíváme se na video a jdeme dál. Takhle je to hodně špatné.“