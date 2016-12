Další mizérie? Musíme naprosto změnit přístup, zní z Komety

Ještě než v úterý vyjeli na dopolední trénink, zabouchly se v šatně dveře. Hokejisté Komety mezi sebou neprobírali vánoční zážitky ani to, co kdo našel pod stromečkem. Debata byla vážnější.

„Měli jsme v kabině uzavřený proslov bez trenérů. Musíme naprosto změnit přístup a snad se to projeví,“ doufá brněnský útočník Vojtěch Němec, kterého dnes s kolegy čeká od 18.00 poslední duel před vlastními příznivci v letošním roce.

Proti Litvínovu může Kometa skoncovat s mizérií. Vždyť modrobílá družina v posledních třech duelech podlehla týmům z dolní poloviny tabulky. I proto se objevují rozpaky. A důrazné proslovy.

„Věci z kabiny bych nevytahoval. Sami jsme nespokojení a mrzí nás, co se děje. Nějaké věci jsme pověděli a věřím, že se to nakopne,“ prohodil obránce a jeden z nejzkušenějších hráčů v Kometě Jozef Kováčik.

O čem se před dopoledním tréninkem debatovalo, naznačil útočník Němec: „Měli bychom se vrátit k tomu, co nám vycházelo na začátku sezony. Bojovat za tým a nehonit si triko jako jednotlivec. Každý v týmu by měl plnit roli, kterou má.“

Ještě před pár dny se zdálo, že se Kometa už z jedné jámy průšvihů dokázala vyhrabat. Na přelomu listopadu a prosince jeden z velkých extraligových favoritů prohrál sedm z devíti duelů. Dva domácí triumfy před reprezentační pauzou ale dodaly týmu klid. Po ní však mančaft kouče a majitele Libora Zábranského tápe. Na Štěpána dokonce Brňané překvapivě propadli na ledě posledních Karlových Varů 2:4.

Přesilovkové nezdary

Jedna z příčin, proč Kometa klesla na čtvrtou příčku v nejvyšší soutěži, se jmenuje nevyužité početní výhody. „Přesilovkou si v zápase můžeme pomoct. A měli bychom si pomoct, pokud jich máme šest jako ve Varech. O problému víme,“ pokyvuje Zábranského asistent Kamil Pokorný.

Přesilovky se nedařily Brňanům ani v posledním předvánočním duelu s Vítkovicemi. „Rozhodčí nám jich dali dost na to, abychom vyhráli zápas,“ přemítal hvězdný Martin Erat po porážce 1:2 po samostatných nájezdech.

Poslední trefu si v početní převaze Kometa připsala v Plzni, Štenclův zásah ale vynesl pouze bod, neboť Indiáni přemohli Jihomoravany 2:1 v prodloužení.

„Možná naše přesilovky nejsou tak jednoduché, jak by měly být. Snažíme se vymyslet kombinaci, která bude do prázdné brány, a ono to nevychází,“ uvažuje nahlas útočník Němec.

Trenéři Komety, jíž i přes gólový pokles patří ve využívání přesilovek lichotivá třetí příčka, se pokoušejí tým oživit. Proti Litvínovu vyšlou pozměněná přesilovková komanda. Vojtěch Němec se například přesune k Eratovi a spol.

„Se Špenátem (Erat) a klukama jsme si řekli jeden vzorec, při kterém chceme, aby tam byly vždycky aspoň tři možnosti zakončení a soupeř to tak snadno nemohl přečíst,“ líčí 31letý šikula. „Chvilku bude trvat, než si to úplně sedne a pochopíme, kde máme stát a jak to má vypadat. Když ale dáme první gól, začne to padat,“ věří Němec.

Neradi bojují s betonáři

Vybřednout z počínající krize může Kometa i díky své hlučné aréně. Zatímco venku čekají Brňané na triumf dlouhých osm zápasů, lepší celek na domácím ledě v extralize není. 40 z 59 získaných bodů uhrála Kometa doma.

„Před našimi diváky se nám hrálo vždycky lépe - a letos se to jenom potvrzuje,“ pokývne Němec. Další body může s kolegy přidat dnes. „Uvidíme v prvních minutách, s čím Litvínov vyrukuje. Celkově je lepší hrát s týmy z vrchu, které se proti nám snaží hrát hokej, než bojovat s betonáři, kteří sem jezdí bránit. Ten hokej nám úplně nesedí,“ uzavírá třetí nejproduktivnější hráč Komety.