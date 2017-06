Krejčík a Vincour uzavřeli s Kometou nové smlouvy, Trška v Brně končí

Pětadvacetiletý Krejčík přišel do Komety na konci ledna z Medveščaku Záhřeb z KHL. Hned v prvním utkání za Kometu sice utrpěl otřes mozku, ale na play-off se vrátil a byl ve vyřazovací části se 13 body za čtyři branky a devět asistencí dokonce nejproduktivnějším hráčem Komety. Vybojoval si i účast na letošním mistrovství světa.

Jakub Krejčík v dresu Brna.

„Jsem rád, že jsme se dohodli na další spolupráci. V Kometě je skvělá parta a těším se na další sezonu,“ řekl Krejčík. Bronzový medailista z MS v roce 2012 a bývalý hráč Slavie, Sparty, Lva Praha či Örebro uzavřel s Kometou novou víceletou smlouvu.

Šestadvacetiletý Vincour se loni vrátil do Komety po devíti letech strávených v zámoří a v Rusku. Hrál v juniorské WHL za Edmonton Oil Kings a Vancouver Giants, v NHL za Dallas a Colorado, v AHL za Texas a Lake Erie i v KHL za Kazaň a Novosibirsk. V uplynulé sezoně sehrál za Kometu 46 utkání včetně play-off a připsal devět branek a 16 asistencí.

Bude se kádr ještě měnit? Kádr Komety již dříve opustili také útočníci Marek Kvapil, který odešel do Chabarovsku do KHL, a Tomáš Vondráček, jenž zamířil do Pardubic. Do Brna se naopak vrátil forvard Tomáš Svoboda z Plzně a přišel Lukáš Nahodil z Pardubic. Šéf klubu Libor Zábranský připouští další pohyb v týmu v rozehrané sezoně. „Kádr je hotový až posledním dnem přestupového termínu. Pokud by nastalo nějaké zranění, pokles formy u jednotlivců, pak budeme muset reagovat, tak jak to bylo v minulých sezonách.“

Majitel, generální manažer i trenér Komety Libor Zábranský má zájem i o setrvání útočníka Martina Erata, který v současné době pobývá v zámoří. „Martin by měl v půlce června přiletět do Brna. Věřím, že bude pokračovat v kariéře dál a že to bude u nás. Čekáme jen na něj, jinak kádr se do začátku soutěže měnit nebude,“ uvedl Zábranský.

Po Kováčikovi končí v týmu i Trška, který letos reprezentoval Slovensko na MS. „Je to hráč středního věku a myslíme si, že by v naší konkurenci a kvalitě obránců nedostával tolik prostoru, kolik by potřeboval. Chceme pokračovat v zabudovávání našich mladých hráčů a odchovanců,“ prohlásil Zábranský.