Kritický Erat o českém hokeji: Děti jsou, dobří trenéři ne

V NHL odehrál 881 zápasů, v tuzemské extralize i s tím pátečním jen 53. Těch předchozích 52 bylo za Zlín, kde se symbolicky Martin Erat do ligy znovu vrátil. „Zlín je moje srdeční záležitost. Tam ze mě kluci jako Míra Okál a Petr Čajánek vychovali hokejistu.“

Jenže v pátek se tady Erat ukázal jako soupeř. Kvůli rodině, která žije v Třebíči, se Erat upsal Brnu. Zlanařilo férové jednání Libora Zábranského, majitele i trenéra, i to, že je zde hokej náboženstvím. „Líbí se mi, jak lidi reagují. Když se nedaří, budou řvát. Když ano, stojí za námi. Pro celý region je super, že je tady hokej, kam se malí kluci mohou přijet podívat. Budou vidět nás, kteří to dřív hrávali, a oni pak budou chtít taky. Je důležité mít vzory,“ popisuje 35letý útočník.

Sám jste je měl?

Jasně, protože motivace je to nejvíc, co může být. Vyrůstal jsem v Třebíči, a tam když se postupovalo z druhé ligy do první, chodilo na zimák šest tisíc lidí. Každý člověk z města stál za týmem. To nás caparty motivovalo. Ale stejně nejvíc pro naši generaci a český hokej byla první výluka (1994/95). Hrál tady Jaromír Jágr, my jeli do Jihlavy na Kladno. Lidi nevěděli, jak vlézt na zimák, aby ho viděli. To bylo důležitější než vyhrát Nagano, protože děti najednou hráče viděly před sebou a věděly, že mohou něčeho dosáhnout. Neskutečný zážitek.

Další, co vyrostl na Jágrovi?

Nejen na něm. Já obdivoval Davida Výborného - když hrála Sparta v Třebíči finále juniorské extraligy, okukoval jsem ho, jaký je to neuvěřitelný talent. A pak jsme si za barákem hráli na Jágra, Langa, Výborného. Motivovali nás, abychom dosáhli toho, kde jsme teď. Ale nemohu zapomenout na Zlín. Když jsem v sedmnácti přišel do kabiny, kde byl Míra Okál, Petr Čajánek, tak se mi třásly ruce. A teď, když jsem hokej už konečně naučil, to chci předávat dál jako oni.

Mluvíte o Zlínu jako o srdeční záležitosti, ale 12 let jste prožil v Nashvillu.

A dodnes je to můj domov. Mám tam dům. A pokud se děti (syn 4,5 roku a dcera 2,5) budou víc doma cítit v Americe - jak tomu je - budu tam dál bydlet. Když se řekne Nashville, okamžitě se mi vybaví přátelští lidé. Když jsem se přistěhoval, tak za mnou hned přišli, přinesli oběd a byli milí. Těch 12 let mě hrozně změnilo v tom, jak na lidi koukám. Vím, že umí být hodní, tak proč by nemohli být hodní i v Česku? A proč by se to nemohlo přenést do hokeje. V Nashvillu byla taková hokejová rodina, že dokázala zázraky. Viděl jsem kluky, co neměli šanci hrát NHL, najednou v ní ale byli a po hlavách padali do střel.

Hledat v lidech dobré je fajn, ale narazil jste s tím někdy?

V Česku jsem byl vždy jen na léto a krátce. Ale v tom duchu vychovávám své děti. Chci, aby nerozlišovaly, jestli je někdo tenký, nebo tlustý. Že musí respektovat věci. Že když přijdou do kabiny, musí v první řadě všechny pozdravit.

Vás a staršího bratra, rovněž hokejistu, vychovala sama maminka. Jste třeba jako otec kvůli tomu empatičtější?

Každý hokejista jeden den pozná, že děti potřebují tátu doma. Já to poznal minulý rok, když jsem odlétal do Ruska a malý brečel: Táto, už nejezdi. Věděl, že zase nebudu měsíc doma. Vždycky jsem blízko bráchovi, mámě. A jsem už na sklonku kariéry, takže teď je pro mě nejdůležitější rodina a pak až hokej.

A co reprezentace?

Reprezentovat je čest, ale jsou tady mladí kluci, kteří by měli v nároďáku hrát. Pro mě je nejdůležitější rodina, pak Kometa, abychom uspěli. A kdyby mě bylo potřeba, tak reprezentace. Ale v této fázi spíš říkám, že už ne.

Martin Erat, Jakub Voráček a Jaromír Jágr na tréninku v O2 aréně.

V NHL jste strávil 13 sezon. Pak se stal „obětí“ trendu, že se podepisují především mladí hráči.

Když já přicházel do ligy, tak v týmu byli tři hráči pod 30 let. Dnes jsou mladší fyzicky vyspělejší. Jen se bojím, že kariéry 15-20 let jsou minulostí. Budou trvat šest osm let a pak budou hráči omlácení a mít zranění, že se do hokeje nevrátí. Ale jinak je to krásný hokej. Stojí na bruslení, což by si všichni, co trénují, měli uvědomit. Když jsem přicházel do Arizony a viděl mladé kluky, co dokážou s pukem, jak jsou rychlí, zíral jsem. Každý z našich juniorů by to měl vidět, aby měl v hlavě, jak se musí na sobě pracovat. Všichni vidí NHL, ale to je třešnička. Musíte pracovat, obětovat se. Každý mladý by si měl uvědomit, že do NHL už se nechodí v 25 letech, to jste veterán. Ale v osmnácti.

A jsme u krize českého hokeje. Co je její hlavní příčinou. Chybějící pokora hráčů?

Když to řeknu na plnou hubu, tak kluci nemají vytrvalost. Vezměte si příklad Vaška Prospala, čím si prošel, než se do NHL dostal. Podívejte se na Máru Židlického, který se do NHL prokousal v 26 letech, a jaký to byl hokejista. Já měl štěstí, že jsem přišel a hrál NHL. Kdybych rok strávil na farmě, pomohlo by mi to. Ale jsou kluby jako Detroit, Toronto, kde se s vámi nebaví. Pošlou vás na rok dva na farmu a musíte vyrůst v hokejistu.

Proč tedy neprodukujeme dobré hráče?

Největší problém je, jak se trénuje a jaké máme trenéry. Viděl jsem třeba mladé kluky v Třebíči a myslím si, že je hokej úplně někde jinde, než se trénuje. Viděl jsem zastaralé systémy a cvičení, co se dělala před 20 lety. Ale to je dávno pryč. Našim trenérům chybí, aby vyjížděli do světa, aby se obohacovali a viděli, jak to dělají ostatní. My loni přijeli s Omskem do Finska a šli jsme se Sobem (Vladimírem Sobotkou) a Kempasem (Michal Kempný) podívat, jak děti v osmi devíti letech trénují. Stáli jsme tam s otevřenou pusou a říkali si, jak jde hokej dopředu. Co musí mladí kluci udělat. Pak přijedu do Třebíče, kde ve třetí čtvrté třídě neumí kluci bruslit. Je to malých krůčcích - ano, hokej je sranda, ale je to taky hra, pro kterou se musí něco obětovat. A rodičům i trenérům chybí, jak to ty děti naučit.

Jenže nechybí konkurence? Dnes rodiče zaplatí za kroužek a kluby jsou rády, že děti mají, protože jich je nedostatek. Proč by je někdo vyhazoval? Dupal po nich, aby se zlepšily?

Jsem tu krátce, abych mohl něco hodnotit. Ale když jsem slyšel, že v juniorské extralize je 18 týmů a v dorostenecké dokonce 24, tak se směju. To se nemusí nikdo snažit, aby se do ní dostal. Zpět k Třebíči - tam je hodně kluků, v každé třídě 20. Už jsou tu profesionální trenéři od svazu, ale ti kluci musí být školení a musí vědět, co s dětmi dělat. Musí být nějaký koncept, kterým se to povede. Byl jsem v Nashvillu, kde hokej není na žádné úrovni. Ale jsou tam kluci, co jim je sedm osm let, a mají kondiční trenéry, mají trenéry na techniku, pořád chtějí být na ledě. My máme led sedm měsíců v roce a v Americe 12. A jsou na něm denně.

Jste osobnost, která to ale může změnit.

Můžete člověku něco říct, když to ale bude chtít dělat pořád tím svým starým stylem, hokej se dopředu nedostane. V Třebíči pořád nadávají, že nejsou volné ledy. Pak se podívám, že je o víkendu prázdno. Tak se ptám: Proč? A slyším: Vždyť mi jsme taky začínali až v září. Odpovídám: Hokej je ale o 20 let vpředu. Musíte jít s dobou, jinak nebudete nikoho vychovávat. Problém je v lidech. Ne v tom, že by něco nebylo. Podmínky tu jsou dobré. Akorát lidi neví, jak to dělat. Proč mají děti chodit na led, proč mají mít tělocvičnu, aby se naučily kotouly, dřepy, což v Americe, Skandinávii funguje. Tady jsme zastaralí.

Hokej by ale měl být edukativní stránku.

Přesně. A já vždycky přijdu na zimák a první co vidím, je, že se něco nesmí. Zákaz: nestřílejte na zeď. Místo toho, aby tam bylo napsáno, že když přijdete, nejdřív pozdravte vrátného. Pak všechny co potkáte. Nechci nikoho soudit, ale to se musí změnit od vedení. To musí ukázat směr, kterým jít. Takže mám strach, aby tady dál vyrůstali hokejisté, aby děti měly vzory. Aby byly motivované hrát hokej.

Ale když Češi sotva dají dohromady obstojné beky pro Světový pohár. Není vám z toho smutno?

To je ale chyba trenérů, že neumíme beky vychovat. Dětí je hodně. Když někdo říká, že nejsou, je to nesmysl. A jen výmluvy. Podívejte, když lidi, co skončili s hokejem jako Jarda Špaček, Martin Straka, Libor Zábranský, se do toho opřou, tak najednou hráče umí vychovat. Podívejte se na Nečase (Eratův centr v lajně) u nás. Je mu 17 let, je to velmi vyspělý člověk i hokejista a bude se jen zlepšovat. Je neskutečný, že chce poslouchat, že chce rady. Není to tak, že skončí trénink a za pět minut je pryč.

Aby vám ale brzy nezmizel do zámoří.

Na rovinu: kdybych věděl, jaká bude moje kariéra, tak bych tam byl v patnácti (odešel v osmnácti). Podmínky a trenéři, to je někde jinde. Tady je problém, že extraliga juniorů není tak kvalitní. Když je vám šestnáct sedmnáct let, jste talentovaní, tak jezdíte na zájezdy, kde někomu dáváte 12 gólů. K čemu? A jít do 1. ligy, kde budete hrát jen 10 minut za zápas je k ničemu. Přitom jste ve věku, kdy musíte hrát hodně, klidně 100 zápasů za sezony. A vy hrajete osm deset zápasů, ve kterých o něco jde a pak v 1. lize po osmi minutách. Proč je v juniorech 18 týmů? Na co? Ať jich tam je osm. A ne, aby to bylo politicky, že tihle potřebují tým. Ti zase jiný. Ať se kolem hokeje motají lidi, kteří tam mají být.

Skončeme pozitivně: oni se vracejí, ne?

Pepu Jandače vůbec neznám, ale jsem rád, že přivedl zpátky Vinnyho Prospala, Martina Ručinského. Že je třeba u osmnáctek Venca Varaďa. Jediný, kdo mi tam chybí, tak je Petr Čajánek. To byl pan Hokejista a pan Člověk.