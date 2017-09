Lídr Komety zmešká start. Zatím dělám krasobruslení, říká Čermák

Nikdy nepatřil mezi hokejisty, kteří by ze sebe chrlili jednu větu za druhou.

V 39 letech je útočník Leoš Čermák už protřelý harcovník. Na ledě i před médii.

Kapitán mistrovské Komety už ví, jaké hlášky se od něj před startem extraligy, kterou Brňané načnou zítra doma proti Třinci, očekávají:

„Začátek sezony je důležitý.“ „Nálada je dobrá.“ „Čekáme, až to vypukne.“ Na včerejší tiskové konferenci ale zněl o něco rozmrzeleji než obvykle. Dlouholetý vůdce modrobílé armády zmešká start nejvyšší soutěže kvůli poraněné ruce. „Doufám, že se do toho brzo dostanu a budu platný pro tým,“ pravil Čermák.

Jaké to je mluvit o týmu, za který jste kvůli zranění neodehrál v přípravě ani jedno utkání?

Jsem jenom v roli pozorovatele. Není příjemné, že jsem nezvládl žádný zápas. Sezona je ale dlouhá a doufám, že za nějaký týden nebo už za pár dnů bych mohl naskočit do tréninku. Vím, že to v mém věku nebude jednoduché.

Kdo zastoupí Čermáka? Leoš Čermák bude zřejmě jediným brněnským marodem, který se nestihne dát do pořádku na zítřejší start extraligy. Kdo zastoupí důrazného centra v roli kapitána? „Abych pravdu řekl, o tomhle jsme se ještě nebavili,“ uvedl trenér Kamil Pokorný. V přípravě měl „céčko“ na dresu nejčastěji Ondřej Němec.

Věděl jste hned, že nestihnete úvodní kola extraligy?

Stalo se mi to v letní přípravě, ke konci letní přípravy. Čekal jsem, že bych začátek mohl stihnout, ale nemůžu jít do zápasu s tím, že nebudu stoprocentní. Nebo aspoň devadesátiprocentní. To by neprospělo nikomu. Proto musím svůj začátek zatím odložit.

Obvyklý scénář posledních týdnů byl, že zatímco tým po tréninku odcházel z ledu, vy jste na něj teprve vyrážel.

Z počátku jsem trénoval mimo mužstvo, procvičoval jsem dlouhý oblouk. (pousměje se) Spíš jsem chodil sám nebo s klukama, co si přidávali navíc. Byli jsme mimo mančaft, bylo to o bruslení. Dělali jsme bezkontaktní sport, prostě takové krasobruslení. Doufám, že se do toho brzo dostanu a svezu se s mančaftem. Vím, že to nebude jednoduché. Uvidíme, až naskočím...

Jak jste sledoval přípravná utkání Komety?

Jo, na zápasy chodím. Když hrajeme doma, jsem v posilovně a sleduju to v televizi nebo se koukám na stadioně.

Kometa z deseti utkání před sezonou prohrála jedinkrát. Lze si to přenést i do extraligy?

Když se daří i v přípravě, je to příjemné. Víme ale, že do sezony to nic neznamená. Můžete všechno vyhrát, pak začne liga a přestane se dařit. Zažil jsem i sezony, kdy se všechno v přípravě prohrálo a v lize jsme vyhrávali. Na tom se nedá vážně stavět. Hráli jsme Ligu mistrů, kvalitní zápasy, ve kterých byli kluci úspěšní. Věřím, že fyzicky a herně jsme připravení. Na startu extraligy nás ale čeká těžký los.

Dáváte si vůbec jako útočník nějaké předsezonní cíle?

No, vzhledem k mé situaci budu spíš než body počítat odehrané zápasy. Cíle jsou už jinde. Hlavně aby se dařilo mančaftu. Když se bude dařit týmu, budu spokojený. Na osobní statistiky už moc nekoukám.

V posledních dnech jste točil reklamní šot nebo křtil nový dres. Připadá vám, že se z vás stává – s nadsázkou – týmový maskot?

Jsem takový manažer kabiny, bych řekl. (usměje se) A teď na tyhle věci mám víc času. Kde nemůžou být kluci, zastupuju je já, když nemám herní a zápasovou praxi.

Jak se vlastně šéfuje kabině, když máte odlišný program?

Je to samozřejmě blázinec! Ale ne, jsou to jen drobné povinnosti. Dělám věci kolem týmu a těším se, až budu moct taky naskočit a budu plnohodnotnou součástí.

Kdy začnete naplno trénovat s týmem?

S mančaftem se už nějakým způsobem připravuju. Tréninky jsou zaměřené na to, aby kluci trénovali ve čtyřech lajnách. Při některých cvičeních se s někým točím. Plnohodnotný trénink přijde na řadu, až budu připravený hrát.

Dávají na vás kolegové na ledě pozor?

Upozorňoval jsem je, že mě musí šetřit! (usměje se) Nechci si zranění zbytečně obnovit, máme takovou domluvu. Všechno ještě nemůžu dělat na sto procent, je to nepříjemné, ale prostě zranění ke sportu patří.

Ta vás provázejí skoro po celý život. Bral jste to v létě v potaz, když jste zvažoval, jak dál naložit s kariérou?

V euforii a náladě po skvělém konci sezony je rozhodnutí pokračovat snadnější. Ani jsem moc nepřemýšlel nad tím, že skončím. Spíš šlo o to, jestli by přišla nabídka na pokračování, což přišla. Jsem rád, že tu můžu být.

Co bude v sezoně, kdy obhajujete titul, klíčem k úspěchu?

Je důležité se držet při zemi, o což se snažíme. V přípravě se nic nepodcenilo, byl tady široký kádr, spousta mladých kluků. Každý věděl, že musí makat na sto procent, aby si vybojoval místo. A věřím, že se na to naváže a nepřijde nějaká krize. Po jednom prohraném zápase nesmíme být rozladění, musíme pracovat dál. Věřím, že pokud dobře začneme, sezona bude probíhat v klidu.