Snad dám brzy gól, který mě zase nastartuje, říká liberecký Lakatoš

Na přelomu roku se mohl ukázat zámořským scoutům na mistrovství světa do dvaceti let, kvůli zranění ramene však šampionát zmeškal. Teď se hokejový útočník Dominik Lakatoš pomalu vrací do hry v dresu mistrovského Liberce.

„Už jsem plně připravený. Rameno perfektně drží, jen si ho musím pro jistotu tejpovat, abych předešel zbytečnému úrazu,“ říká velký talent českého hokeje.

Dominik Lakatoš se stal předloni ve svých 18 letech plnohodnotnou součástí prvního týmu Liberce, s nímž pak oslavil mistrovský titul. V letošní sezoně hrál v elitní lajně a na podzim měl životní formu.

V nejlepším ho však zastavilo zranění, které utrpěl na herním kempu reprezentační dvacítky před mistrovstvím světa v Kanadě. V přípravném zápase s Kanadou chtěl dohrát protihráče, ten mu však uskočil a Lakatoš plnou silou narazil do mantinelu. „V rameni mi křuplo, nemohl jsem ani zvednout ruku, takže mi bylo hned jasné, že je zle,“ vzpomíná Lakatoš.

První zprávy mluvily o zlomené klíční kosti. Vyšetření však odhalilo naštípnutí takzvaného AC kloubu, který spojuje rameno s klíční kostí. Po měsíční pauze už je Dominik Lakatoš znovu ve hře. Na led se vrátil minulý pátek v zápase s Plzní, v neděli proti Karlovým Varům už se posunul do prvního útoku, kde byl předtím zvyklý.

„Jsem rád, že jsem se tak rychle uzdravil. Teď jen najít tu formu, kterou jsem měl před zraněním,“ přeje si 19letý forvard. „Je samozřejmě hodně těžké vrátit se po měsíci skoro nicnedělání. Zatím to není ono, tělo si znovu musí zvyknout, že je v zápřahu. Snad dám brzy gól, který mě zase nastartuje.“

Po návratu do týmu zažil dva vítězné zápasy, díky nimž Bílí Tygři zvýšili náskok ve vedení tabulky už na osm bodů. „Vyrovnanost týmu, dobrá nálada, super tréninky,“ vypočítává Lakatoš přednosti současného Liberce. „Jako hráči máme dokonalý servis. A dohromady to všechno dělá vítězný tým.“

Liberec se podle mladého útočníka letos může prát o obhajobu mistrovského titulu. „Je tady zase tým, který má na to udělat minimálně finále a rvát se zase o pohár jako vloni,“ říká Lakatoš. „Krásným příkladem byl poslední zápas s Karlovými Vary. Prohrávali jsme 0:2, padla na nás deka, ale dokázali jsme se tak semknout, že jsme zápas otočili. Je vidět, jaká je tady síla.“

Ambice Dominika Lakatoše však překračují hranice Liberce a dá se očekávat, že jako jeden z nejvýraznějších českých hráčů své generace dřív nebo později zamíří za zahraničním angažmá. Zranění před světovým šampionátem bere jako realitu, která ho v kariéře nezbrzdí. „To, že jsem přišel o mistrovství světa, mě samozřejmě hrozně mrzí. Teď se budu holt muset ukázat jinak. Zranění k hokeji prostě patří.“