Už žádní třicátníci. V brance hokejového Liberce teď vládne mládí

U Bílých Tygrů v minulosti platilo, že jedničkou v brance bývají třicátníci. Milan Hnilička, Marek Pinc či Ján Lašák, který byl u dvou posledních velkých úspěchů Liberce – mistrovského titulu v roce 2016 a extraligového stříbra letos na jaře.

Teď bude mít liberecká brankářská jednička do třicítky v každém případě hodně daleko. „Nerad používám označení jednička nebo dvojka. Vloni to bylo taky nějak dané a také se to vyvinulo trochu jinak,“ připomíná Roman Will minulý ročník extraligy, ve kterém byl nakonec rovnocenným partnerem slovenskému veteránovi Lašákovi.

Právě talentovaný Will s úspěšností 93,47 procenta ovládl brankářské statistiky základní části. Přidal k tomu sedm čistých kont ve 30 odchytaných zápasech. S průměrem 1,69 inkasovaných branek na zápas byl rovněž nejlepší v celé soutěži. Mimochodem, Ján Lašák byl s průměrem 1,92 druhý.

Roman Will (vlevo) a Aleš Stezka. Mladá brankářská dvojice libereckých hokejistů.

V závěru minulé sezony si však Lašák vážně poranil koleno a na dalším pokračování u Tygrů se nedohodl. V létě pak klub přivedl do branky Aleše Stezku, který se do Liberce vrátil po dvou letech strávených v zámoří, kde se svým týmem Chicago Steel v minulé sezoně dokonce vyhrál juniorskou soutěž USHL.

Hned po svém příchodu dal vytáhlý gólman jasně najevo, že se s místem jasné dvojky v Liberci rozhodně nehodlá smířit. „Budu s Romanem bojovat o pozici a komu to půjde líp, ten bude chytat. Myslím, že mezi námi bude zdravá konkurence,“ prohlásil.

Blíž k místu liberecké jedničky má však Roman Will, který byl ještě na jaře v brankářské dvojici Tygrů benjamínkem, kdežto teď je najednou mazákem. „Vloni odchytal velmi dobrou sezonu a potvrdil, že je gólmanem na vysoké úrovni,“ říká trenér libereckých brankářů Martin Láska. „Věříme, že na to naváže a že stejně jako byl minulý rok jeho mentorem Jánko Lašák, tak teď Roman zase bude mentorem pro Aleše. Vkládáme do něj velké naděje.“

Dvacetiletého Stezku čeká první sezona mezi dospělými a musí postupovat po jednotlivých krocích. Šanci se „vychytat“ bude mít i na farmě v Benátkách. „Určitě mu ale dáme nějaké zápasy v extralize, aby na Romana vytvářel tlak,“ uvedl trenér Láska.

Oba nynější liberečtí parťáci mají leccos společného. Oba pod Ještěd přišli z Ameriky, Will si dokonce připsal jeden start ve slavné NHL v dresu Colorada. Oba se navíc znají od malička, jsou totiž rodáci z Třemošné u Plzně. „Často jsme se vídali na různých brankářských kempech a dalších akcích,“ potvrdil Aleš Stezka.

Co se však týče brankářského stylu, jsou oba jiní, už proto, že mladší z nich vyrostl do téměř dvoumetrové výšky. „Roman je vynikající bruslař, který je kompaktní a má precizní sledování kotouče. Aleš zase umí využít svoji výšku, má dobré čtení hry a je silný při hře kolem brány,“ charakterizuje kouč Láska své svěřence s tím, že oba patří ke gólmanům s nadprůměrnou rozehrávkou.

„Každý chytáme jinak, což může být i výhoda. Věřím, že mít dva rozdílné gólmany se může vyplatit,“ míní Roman Will.

V přípravě trenéři rozdělují práci oběma brankářům rovnoměrně: Will odchytal celé první utkání proti Spartě, Stezka se zase do branky postavil v Chomutově. Ve včerejším modelovém zápase proti farmářským Benátkám se liberečtí gólmani prostřídali v brankách obou soupeřů, takže byli v permanenci celý zápas.

První ostré testy sezony však Bílí Tygry včetně jejich brankářů čekají až v Lize mistrů. Za 14 dní je v liberecké Home Credit Areně prověří švédské Växjö a po něm velšský Cardiff.