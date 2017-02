Liberečtí hokejisté mají nejlepší vhazování, vynikají Bližňák a Jelínek

Nejčastěji proti soupeřům nastupuje nejproduktivnější liberecký hráč Petr Jelínek. Český reprezentant, který v počtu vyhraných buly patřil k ligové elitě už v minulé sezoně, v nynějším ročníku svedl 1010 soubojů o puk a z plných 589 vyšel jako vítěz. To znamená úspěšnost přes 58 procent.

Nejlepším libereckým hokejistou v tomto směru je však Mário Bližňák, který dosahuje úspěšnosti nad 63 procent. Z 585 vhozených kotoučů vybojoval 372. A byl by na buly ještě vytěžovanější, kdyby kvůli trombóze nemusel téměř dva měsíce stát.

„I když pro někoho vhazování může vypadat nevýrazně, tak pro tým je nesmírně důležité, že začíná na puku,“ řekl Bližňák v rozhovoru pro klubový web. „Když se prohraje buly, je to vina centra a častokrát se inkasují branky. V našem obranném pásmu jsou proto vhazování velmi důležitá, snažíme se na to soustředit a zatím nám to vychází.“

Bílí Tygři na vhazování Počet buly 2916

(11. místo v extralize, 1. Třinec 3210) Vyhraná buly 1605

(2. místo, 1. Třinec 1706) Procentuální úspěšnost 55 %

(1. místo) Vyhraná buly hráčů

2. Petr Jelínek 589

13. Mário Bližňák 372

35. Lukáš Vantuch 237

36. Michal Bulíř 233

Slovenský útočník, který přišel do Liberce po mistrovské sezoně, se ve vhazování zdokonalil během svého působení v Kanadě. „Když jsem hrál za juniorku nebo farmu Vancouveru, tak jsme to hodně pilovali, měli jsme přímo na tuto dovednost trenéry. Cvičili jsme to neustále a tak nějak mi to zůstalo,“ vzpomíná Bližňák, který se spoluhráči nacvičuje vhazování skoro po každém tréninku.

Svůj recept na úspěch při buly shrnuje šikovný útočník následovně: „Vždy záleží proti komu nastupujete, jestli je to levák nebo pravák. Hlavní je se na buly dobře postavit a být připravený. Důležitá je i reakce, hráč musí stále pozorovat kotouč, od té doby, co ho má rozhodčí v ruce. Sledovat jeho dráhu a ne věci okolo. Když jedu na vhazování, nevnímám okolní vjemy, podívám se pouze doprava a doleva na spoluhráče, jak se postavili.“ Bližňák je pro trenéra Pešána letos na buly nepostradatelný. I proto ho někdy při přesilovce nebo oslabení nasazuje pouze na ně.

Liberec nyní čeká porce šesti posledních zápasů základní části extraligy, v níž chce udržet první místo a obhájit zisk Prezidentského poháru. Následující dvě utkání hrají Bílí Tygři doma: dnes od 18 hodin hostí Olomouc, v nedělí od 16 hodin Hradec Králové.