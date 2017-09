Liberecký brankář Will: Věřím, že budeme zase jedním z nejlepších týmů

Je pro vnitřní klid brankáře dobře, že má jistou pozici?

V hokeji se to v poslední době dost změnilo. Dřív se brankáři dělili na jedničky a dvojky. Teď je to víc vyrovnané. Samozřejmě se cítím nejlíp, když chytám co nejvíc zápasů.

Připouštíte si, že na vás bude ležet větší tíha než vloni?

U gólmana je to specifické, protože každá chyba je vidět. Musí být připraven na každou střelu i obyčejné nahození. Ale v Americe jsem si prošel určitým testem, co tam na hráče zkouší, a jsem připravený.

On-line Duel Liberec vs. Hradec sledujte podrobně.

Vloni jste byl benjamínek, ale letos budete v roli toho zkušenějšího. Jaké to bude?

Je fakt, že já byl vždycky zvyklý, že jsem všude nejmladší, a teď se to mění. Ale tím si musí projít každý člověk, že se dostane na tu druhou stranu barikády. Já už jsem to ale trošku zažil v minulé sezoně. Když byl Jánko Lašák na delší dobu zraněný, byl tady Petr Kváča a ten byl taky mladší. A bylo to v pohodě. Já mám rád, když je druhý gólman upřímný a řekne mi i svůj názor na mě. Je to o komunikaci a o správném kamarádství mezi brankáři.

S Jánem Lašákem jste měli výborný vztah. Jaké to je teď s vaším novým kolegou Alešem Stezkou?

Podobné. Oba jsme z Třemošné u Plzně a odmalička jsme se potkávali na různých kempech, i když velcí kamarádi jsme nebyli, protože Aleš je o pět let mladší. Ale odjakživa jsme o sobě věděli. Máme spolu super vztah a věřím, že nám vydrží. Důležité je, že se dokážeme bavit i o jiných věcech než o hokeji. Je kuriozita, že se dva rodáci z tak malého městečka sešli v jednom extraligovém týmu.

Máte k sobě blíž i díky malému věkovému rozdílu? Ján Lašák byl přece jen o generaci starší...

To je pravda, ale Jánko byl pořád jako kluk. Byl hodně soutěživý a hokej tak hrozně miloval, že byla paráda ho sledovat. S Alešem je to stejné. Hecujeme se na tréninku a když jeden udělá dobrý zákrok, tak si navzájem zaklepeme.

Je pro vás ta pohoda hodně důležitá?

Určitě. A cítí ji všichni kluci v kabině. V každém týmu zažijete, že se někdo s někým nemusí, ale tady se sešla fakt výborná parta. To se promítá i na ledě: jeden za druhého dokáže doslova položit život.

Změny v kádru Liberce Přišli: Ladislav Šmíd (Calgary Flames, NHL), Lukáš Jašek (Třinec), Aleš Stezka(Chicago Stell, USHL), Martin Bakoš (Kunlun, KHL)

Ladislav Šmíd (Calgary Flames, NHL), Lukáš Jašek (Třinec), Aleš Stezka(Chicago Stell, USHL), Martin Bakoš (Kunlun, KHL) Odešli: Radim Šimek (San Jose Sharks, NHL), Ondřej Vitásek (Örebro, Švédsko), Jakub Valský (Mladá Boleslav), Branko Radivojevič (Dukla Trenčín), Ján Lašák (konec kariéry)



Ján Lašák nedávno ukončil kariéru a stal se trenérem gólmanů ve slovenské reprezentaci. Co jste tomu říkal?

Je to muž na správném místě. Má spoustu zkušeností a ke každé situaci mi byl schopen něco říct. Přeju mu hodně štěstí do další kariéry. Jsem mu vděčný za všechno, co pro mě udělal.

Jste na prahu nové extraligové sezony. Z vicemistrovského týmu Liberce odešly opory Lašák, Šimek či Radivojevič. Jak vidíte sílu současných Bílých Tygrů?

Vloni odešlo ještě víc hráčů, a my jsme to zvládli perfektně. Věřím, že letos na to navážeme. Není to o jednotlivých jménech, ale o každodenní práci, kterou se tady v Liberci snažíme odvádět. Máme skvělý realizační tým, který nás dokáže připravit na každý zápas. Je to o detailech, na kterých si zakládáme. Věřím, že budeme zase jedním z nejlepších týmů v extralize.

Cítíte jako brankářská jednička za výkony Liberce letos větší odpovědnost?

To určitě ano, ale na druhou stranu já chci být nejlepší gólman a s tím jdu do každého zápasu a do každé sezony. Je jedno, jestli jsem byl v první lize v Boleslavi, na farmě nebo jinde. V každém zápase cítím odpovědnost za celý tým. Chci mu dát jistotu a sílu zezadu.