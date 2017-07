Hokejový světoběžník Ludvig je zpět v Liberci. Jako kouč a scout

„Jan Ludvig je Liberečák s obrovským tygřím srdcem. Chyběl nám v organizaci člověk na individuální rozvoj hráčů a jsem strašně rád, že se podařilo spojit jeho návrat do Čech s angažováním v klubu,“ uvedl liberecký trenér Filip Pešán.

Co Ludvigova pozice „development coache“ obnáší? „Bude mít na starost rozvoj hráčů po dovednostní stránce a speciálně pro mladší hokejisty to bude i člověk, se kterým budou moct mluvit i o věcech mimo hokej, což je velmi důležitá věc vzhledem k tomu, že chceme dávat šanci mladším a mladším hráčům,“ objasnil Pešán.

Jan Ludvig má na kontě 314 zápasů v NHL, kde nastupoval za New Jersey a Buffalo. Na začátku tisíciletí se vrátil do Liberce a pomohl dostat Bílé Tygry do extraligy. S Libercem pak nadále spolupracoval, i když působil jako scout pro New Jersey. Nyní vzal u Tygrů práci na plný úvazek.

„Vracet jsem se nemusel, ale dělám to ze srdce. Byl by to hřích, kdybych se to, co jsem se v zámoří naučil za sedmatřicet let, alespoň nepokusil předat libereckému hokeji,“ uvedl Ludvig na klubovém webu.