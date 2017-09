Nová vizáž brankáře Kašíka. Mr. Zero chytá v masce s Baťou a Čajkou

„Nápady docházejí, nechal jsme to na něm. Řekl jsem mu jen, že tam chci něco typicky zlínského, motto pokora a českou vlajku,“ líčí gólmanská jednička hokejistů Zlína. S výsledkem je spokojený. Jeho masku zdobí tváře Tomáše Bati a Luďka Čajky. „Vymyslel to pěkně,“ ocenil Kašík.

Vybral byste si je sám?

Pan Baťa proslavil Zlín na celém světě a značka je pořád známá. Nevím, jestli se to někomu takhle ještě někdy povede. Baťa je hodně zlínská záležitost a na masku se hodil stejně jako Luděk Čajka. Zlínský stadion je po něm pojmenovaný hodně dlouho.

Vzadu máte nápis Mr. Zero. Znamená to, že budete vychytávat nuly, nebo že jste Pan Nikdo?

To je tajemství. Ptá se mě na to hodně lidí. Aspoň je to pro ně zajímavé a mají co řešit. Klukům z kabiny vždycky odpovím nějakou blbost. (úsměv)

V květnu jste mohl v případě zahraniční nabídky ze Zlína odejít. Nic se neobjevilo?

Není dobré za každou cenu chtít odejít. Venkovní angažmá musí mít nějakou myšlenku, smysl. Nic reálného nebylo.

Cítíte před startem lehkou nervozitu, nebo jste už nad věcí?

Trochu nervózní jsem. Snažil jsem se dávat do přípravy maximum, nachystat se fyzicky i psychicky. Nechtěl jsem nic podcenit, protože to bude hodně těžká sezona. Dobré výsledky můžeme urvat jenom bojovností a týmovou hrou.

Trenéři vnesli novoty do přípravy i hry. Dotkly se i brankářů?

K trenérům se nerad vyjadřuji. Ale bylo to jiné. Zvykám si. Doufám, že to bude k lepšímu. Hodně se soustředíme na situace, které vznikají v defenzivě. Probírají je do detailu.

Co vaše rozehrávka?

Vím, jak to mám hrát. Pokud nebude fungovat, dá se změnit. Je to nastavené hodně jednoduše.

Obměnila se půlka obránců. Jak to vnímáte?

Změnili se hlavně trenéři a styl hry, takže je úplně jedno, jestli jsou tady úplně noví obránci. Přizpůsobují se všichni.

Po dnešním tréninku na vás pálili bratři Bukartsovi. Je to časté?

Zůstávají na ledě po tréninku pravidelně. Pro mě je to dobré, oba jsou kvalitní střelci a můžu si zachytat puky navíc. To mě posouvá.

V čem jsou stejní a v čem odlišní?

Podobní jsou vizáží, na ledě je to ale rozdíl. Rihards jede přímočaře do brány a snaží se zakončovat, Buky (Roberts) si umí počkat. Podobní jsou v tom, že umí dobře vystřelit.

Můžou být hlavní ofenzivní zbraní týmu?

Těžko říct. Doufám v to nejlepší, a že budou hodně nepříjemní. Nechci to zakřiknout. Když se bude dařit jim, bude se dařit i nám.