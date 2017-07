Litvínov zkouší Mataie. Jsem taková holka pro všechno, ohodnotil se dříve

„Nechtěli jsme po play-off, které se nám úplně nepodařilo, nějaké delší volno, ale mít hráče v tréninku,“ vysvětlil na klubovém webu trenér Radim Rulík, proč letos zvolil dlouhou první fázi letního drilu. Trvala dvanáct týdnů. „V Litvínově se často stávalo, že po dobré sezoně, třeba po účasti v play-off, přišel rok špatný. Snažíme se proto nějakému propadu předejít.“

Tahoun mužstva, elitní centr Viktor Hübl, tvrdí: „Co je tady kondiční trenér Ondra Ježek, který navázal na práci Mariána Vody, tak jsem spokojený. Těch dvanáct týdnů sice bylo docela dlouhých, nezvyk, ale naštěstí Ondra přípravu šije každému hráči na míru.“

Což odkýval i Rulík. „Nepojali jsme to jako boření nějakých velkých objemů, spíš tak, jak by se hráči podle našeho mínění asi měli připravovat individuálně.“

S Vervou trénuje odchovanec Jakub Matai, který je v Litvínově zatím na měsíční zkoušce. 24letý útočník poslední tři roky působil v Olomouci, kde oslnil i coby bek. „Jsem v týmu taková holka pro všechno,“ glosoval to v minulé sezoně. Zkusil si i KHL za Poprad a Lev Praha.

Trenér Rulík vítal 29 hráčů. Ne brankáře Petráska, který se kurýruje z těžšího výronu kotníku, ani norského obránce Sörvika a kanadského útočníka Nichollse; ti chyběli kvůli potížím s leteckou dopravou. Připojí se dnes a ve středu.

Nechybějí posily, slovenský reprezentant Matoušek, brankář Kantor, obránce Dietz a navrátilci Jánský s Baránkem plus mladí Březák s Francem, kteří se zkusí probít do kádru pro extraligu. „Všichni noví kluci zapadli v pohodě, to platí v Litvínově vždycky,“ prohlásil Hübl.

Třináctidílný seriál přípravných zápasů začne v úterý 1. srpna doma proti Slovanu Ústí, v plánu jsou turnaje ve Švýcarsku a Německu. „Určitě všichni nebudou hrát všechno. Rozdělíme to, protože je nás dost. Každý z mladých by měl dostat příležitost v některém z přípravných utkání,“ plánuje kouč Rulík.

Do nového ročníku hokejové extraligy vstoupí Verva v pátek 8. září v Plzni, dva dny nato ji čeká domácí premiéra proti Liberci.