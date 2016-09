Zpátky do play-off a v něm úspěch! velí litvínovský manažer Kysela

I kapitán týmu Michal Trávníček věří v lepší sezonu. „Chceme si hlídat pozici v desítce. Ne jako loni, když jsme z ní ještě před půlkou základní části vypadli a zbytek sezony pak byl hodně náročný.“

Navzdory loňskému neúspěchu nenastalo v kádru Litvínova výrazné zemětřesení. Pryč jsou Jánský, Duda, Chaloupka a Písařík, tým posílili útočníci Jakub Černý s Richardem Nejezchlebem a norský bek Daniel Sorvik.

Řeší se ještě brankářská otázka, za dlouhodobě nemocného Petráska přibude do tandemu k Janusovi Jaroslav Hübl či Tomáš Halász, Verva oba angažovala na měsíční zkoušku. Jasno má být do konce září.

„Kde jsme chtěli doplnit, tam jsme doplnili. Mužstvo máme sestavené dobře. Snažili jsme se sehnat dobře bruslící útočníky, měli by zvýšit naši střeleckou potenci,“ věří Kysela.

Výsledky v přípravě ale moc dobré nebyly, Litvínov ji odehrál s bilancí čtyři výhry a sedm porážek.

„V přípravě moc na výhry a prohry nehledím. Spíš na odvedenou práci. A z toho špatný pocit rozhodně nemám,“ tvrdí Trávníček.

Příkladem toho, že dobré výsledky v přípravě nezaručí dobrou sezonu, může být právě loňský rok. Verva v létě válela a slušně odehrála i Ligu mistrů, ale v extralize pak spadla do baráže. „Srpnové zápasy jsou vždy od soutěže dost odlišné,“ mávne rukou kapitán.

Klidným ho nechává i nepříliš dobrá produktivita týmu. Víc než dva góly dal Litvínov v jedenácti zápasech pouze dvakrát. „O to víc to musíme vzadu zavřít. Ale jinak si myslím, že to vycházelo z našeho pohybu. První tři týdny v srpnu jsme hodně trénovali, to se pak projevilo i v zápasech. Ale nabrat sílu bylo samozřejmě důležité, v sezoně se to zúročí,“ je přesvědčený kapitán.

Týmu před pátečním extraligovým startem v Olomouci věří. „Mám z toho dobrý pocit. Když v zápasech necháme všechno, můžeme porážet kohokoliv.“

Do nové sezony půjde Litvínov s novými dresy, novou podobu získá i maskot Vervák, jehož siluetu v úterý klub představil na tiskové konferenci a kompletně k vidění bude poprvé v neděli v 15 hodin v rámci akce Bruslení s Vervákem.

Klub se také zapojí do charitativního projektu Konto našeho srdce. Za každý vstřelený gól zaplatí hráči do kasy 200 korun, za nahrávku stovku. K vybrané sumě pak přihodí stejnou částku klub i sponzor Unipetrol.