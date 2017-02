Litvínovští hokejisté prokleli odchlípnutou reklamu, obrala je o bod

Karlovarský asistent trenéra Mikuláš Antonik mluvil o Mikulíkově vyrovnávací trefě na 2:2 jako o zaváhání Litvínova, kouč domácích Radim Rulík ho však opravil.

„Ani já to v reálu nezaregistroval, ale po utkání jsem se podíval na video. Puk vystřelený po mantinelu se odrazil od reklamy, která je přidělaná na plexiskle,“ líčil Rulík. „Plexi nebylo dobře přidělané a od něj se puk nepředpokládaně odrazil před branku. Za smolný gól mohl nepřipravený mantinel, ale to není výmluva, jen vysvětlení.“

Hosté si pak kotouč rychle vyměnili a volný Mikulík ho u tyčky uklidil do sítě. „Ten odraz od mantinelu byl špatný. Tak špatný, že nás pak vykoupali do prázdné brány,“ želel i útočník Jakub Černý.

Kouč Rulík odchlípnuté plexisklo nikomu nevyčítal. „S techniky to řešit nebudu, asi si toho nevšimli. Průběžně to kontroluje trenér brankářů Zdeněk Orct, má to na starosti, protože občas zaměřuje trénink na odrazy od mantinelu. Když na to upozorníme, hned je to spravené, ale prostě to nevydrží pořád.“

Verva se udržela na 5. místě i díky souhře Černého a Pavlíka. Na 1:1 vyrovnával útočník Černý po pasu beka, v prodloužení si role vyměnili. „Zlaté dva body,“ tvrdil Filip Pavlík. „Vary, i když jsou poslední, hodně lítají a hrají dobře.“