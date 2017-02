Pardubice na dně. Tlak teprve přijde, poukazuje Trončinský na baráž

Po čtyřech dnech museli hráči Pardubic skousnout další vysokou domácí porážku, tentokrát 3:6 od Mladé Boleslavi. Zvlášť hořká prohra to byla pro obránce Marka Trončinského, který v této sezoně ve středočeském klubu působil. Místo boje o play-off tak bude s Pardubicemi zachraňovat extraligovou příslušnost.

Dynamo má v klíčovém období sezony mizernou formu. Prohrálo pětkrát v řadě, navíc tápe v defenzívě.

„Je to pořád ta samá písnička, najednou se nám to sesype. Povede se nám začátek, hrajeme dobře, dáme gól, ale pak to upadne. Říkali jsme si, že 1:1 po první třetině je dobré, ale pak nám to tam napadlo,“ poukázal Trončinský druhou třetinu, ve které Boleslav nastřílela čtyři branky a významně se odrazila k výhře.

I když se Dynamo vrátilo do hry, naráželo na skvělého brankáře Brandona Maxwella. Dalšího „přeběhlíka“, tentokrát na trase z Pardubic do Mladé Boleslavi.

„Maxwell odešel z Pardubic za určitých okolností, větší motivace proti němu tu rozhodně byla. Nějaké góly jsme mu dali, v tom problém nebyl, ale na body to nestačilo. Teď se asi bude řešit, že nás Maxwell vychytal,“ řekl Trončinský.

Zvýšená motivace pardubických hráčů byla znát. Před soupeřovým brankářem operovali více než jindy a například kapitán Tomáš Rolinek si neodpustil najetí do bývalého spoluhráče.

„Do gólmana se musí chodit a my v tom budeme pokračovat i v dalších zápasech. Gólmani se obecně hrozně zlepšili, co vidí, to chytí. Tým to navíc vždycky nakopne, když se tam něco děje,“ konstatoval osmadvacetiletý obránce, který do Pardubic přišel na konci ledna.

Na bývalé spoluhráče ale nebral ohled. „Mám v Boleslavi dvacet kamarádů, ale nikoho jsem nešetřil. Při hře pak člověk stejně udělá to, co ho napadne. Věděl jsem třeba, že když budu se Štichem u mantinelu, tak mě asi narazí, ale to ví v extralize každý. Nijak zvlášť jsem to neřešil,“ tvrdil Trončinský, který bude s největší pravděpodobností bojovat v dresu Pardubic v baráži o udržení v extralize.

„Teď na nás není žádný tlak, ten teprve přijde. Musíme se na to připravit. Když teď prohrajeme, tak vlastně o nic moc nejde, jede se dál. Později už to ale bude problém. Gólů dáváme dost, problém asi bude v těch inkasovaných,“ uvažoval Trončinský a za pravdu mu dávají statistiky.

Pardubice mají vůbec nejhorší defenzívu v extralize, zato gólů vstřelili stejně jako pátý Litvínov.