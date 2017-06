Jak si liberecký navrátilec Bakoš užíval hokejovou exotiku v Číně

Celou sezonu odehrál za tým Kunlun Red Star v bohaté Kontinentální hokejové lize. „Na ledě to byla KHL, ale ty věci okolo... Lidé v Číně jednoduše nevědí, co je hokej,“ usmívá se hráč, který se teď po roce vrátil pod Ještěd. „Člověk si na druhou stranu uvědomí, jak jednoduché je přijít sem a mít všechno jako na talíři.“

Martin Bakoš se proslavil před rokem coby střelec rozhodujícího gólu v prodloužení šestého finálového utkání na Spartě, díky němuž si Bílí Tygři zajistili historický extraligový titul. Hned po mistrovské sezoně se vydal na zkušenou do Číny. Chtěl si znovu zahrát prestižní KHL jako už dříve v dresu Slovanu Bratislava.

Za tým čínského nováčka soutěže nastoupil během roku celkem k 52 zápasům, v nichž si připsal 23 kanadských bodů. Zažil i atmosféru play-off.

Na začátku ho při domácích utkáních zarazil skoro prázdný stadion v Šanghaji, kde přitom žije přes 20 milionů lidí. Čínské diváky kromě neznalosti hokeje odrazovalo i přemrštěné vstupné. „Ale po přesunu do hlavního města Pekingu na nás už chodilo okolo pěti tisíc diváků, i když to byla zase velká hala pro sedmnáct tisíc lidí, a tak to pořád vypadalo dost komorně,“ říká Bakoš.

V čínském hokejovém zákulisí občas něco zaskřípalo, ale 27letý hráč nad tím mávl rukou. „Číňané se nám snažili vytvořit co nejlepší zázemí, ale ještě v tom nebyli zběhlí, a tak dělali chyby. Za ty se však pokorně omlouvali. Člověk to chápal. Věděl jsem, do čeho jdu - že je to nový klub a ještě navíc v Číně.“

I když měl hokej ve více než miliardové zemi hodně nedostatků, jde rychle nahoru. I proto, že Peking bude v roce 2022 hostit zimní olympijské hry. „Je to vidět doslova na každém kroku,“ tvrdí slovenský reprezentační útočník. „Po celém Pekingu se stavějí desítky tréninkových hal pro děti. Číňané si navíc zavolali Kanaďany a Američany, aby je hokej naučili hrát. I majitel klubu pořád chodil do šatny a ptal se, co je potřeba.“

Ostatně, nejen Kanaďané a Američané budou Číňany učit hokej. Liberečtí Bílí Tygři právě s Kunlunem nedávno podepsali memorandum o spolupráci a budou si s ním vyměňovat mladé hráče, zaškolovat trenéry nebo pořádat společné turnaje.

Během angažmá v hokejové exotice se Martin Bakoš naučil trochu anglicky a rusky. To byly hlavní dva jazyky, jimiž komunikoval s okolím. Pochytil i pár čínských výrazů, jako třeba Jak se máš a Děkuji.

Měsíc a půl měl u sebe v Číně i manželku s dcerou. Na delší dobu by to nemělo cenu, protože hokejisté Kunlunu byli stejně pořád věčně na cestách. Bakoš by tam možná zůstal i dál, ale týmu se ujal nový kanadský trenér a ten měl o sestavě jiné představy.

Své působení v Asii Martin Bakoš hodnotí pozitivně. „Byla to dobrá škola života. Kromě toho, že jsem mohl hrát KHL, jsem měl taky možnost vidět zevnitř čínskou kulturu a dostat se i na místa, kam se turista běžně nepodívá. Mám na to pěkné vzpomínky.“

Teď je zpátky v Liberci, se kterým podepsal smlouvu na jeden rok. „Věřím, že tady znovu můžeme udělat dobrý výsledek,“ říká zlatý střelec z předminulé sezony.