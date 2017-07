Nečas, který nemá volný čas. Únava se ozvala, tuší hokejový talent

Zrovna měl mít navlečený národní dres a s kolegy z reprezentační dvacítky v Brně hrát přípravný mač proti Švýcarům.

Jenže Martin Nečas ve středu v lužánecké hale postával jen za plexisklem. Na sobě měl hokejový útočník šedou mikinu, na hlavě naraženou tmavou kšiltovku a přes ni ještě přehozenou černou kapuci. „Trošku mě mrzí, že nemůžu hrát,“ prohodí 18letý centr. „Ale takový je sport, někdy zranění přijdou,“ dodá jeden z největších českých hokejových pokladů posledních let.

Nečas se zranil v úterním prvním testu proti vrstevníkům ze Švýcarska, po polovině zápasu se s bolestivou grimasou odšoural do kabiny. „Už jsem to cítil na tréninku,“ přiznává teenager, že se s problémy v oblasti břicha potýkal už nějaký čas. A smolný pád tomu nepřispěl. „Vjel jsem do nějaké rýhy a vypnula mi noha,“ líčí Nečas. „Může to být úpon, možná nějaký sval. Doufám, že to bude jen na chvilku.“

Podobná zranění a šrámy provázejí hokejisty po většinu kariéry, mnozí tomu už ani nepřikládají váhu. U klenotu z brněnské Komety je to jiné.

Jako by mu jeho tělo vysílalo signál: Kamaráde, nepřeháněj to. Potřebuju pauzu!

„Bavili jsme se, že to může pramenit z únavy,“ pokývne. „Nevychází to jen z břicha, ale i z ostatních svalů,“ uvědomuje si nejvýše draftovaný Čech, jehož si koncem června jako dvanáctého vybrala Carolina Hurricanes.

Velkolepá show budoucích hvězd NHL v Chicagu byla jen jedním – byť zdaleka nejsilnějším – z řady zážitků, které Nečas po konci sezony stihl. „Vůbec netuším, kolik těch akcí bylo,“ sděluje. „Hodně jsem toho nalítal, furt jsem někde byl.“

Zkrátka Nečas, co nemá volný čas. „Tak nějak to je,“ souhlasí mladík, jenž se na svůj věk vyjadřuje mimořádně vyspěle. Za poslední dobu si „odfrknul“ jen pár dní v dubnu, kdy se po čtvrtfinálovém krachu české osmnáctky na mistrovství světa připojil ke spoluhráčům z Komety, kteří slavili mistrovský titul.

Šampioni odpočívali, Nečas pendloval mezi Evropou a USA

Zatímco brněnští mistři po bujarém veselí zamířili na dovolenou, mladičký centr se vydal za svým snem – do zámoří. V New Yorku se připravoval na Draft Combine. Po kempu, na který zástupci NHL sezvali nejnadějnější mladíky z celého světa, putoval do Salcburku na sraz reprezentační dvacítky.

„Myslím, že na NHL je potřeba ještě jiný level. Potřebuju se vyhrát a zesílit.“

A pak zpět do USA na draft, po němž si stejně jako další mladíci rovnou v novém týmu zatrénoval. „Občas jsme se byli projít, ale času moc nebylo. V devět ráno jsme nasedli do autobusu, odjeli jsme na zimák a vraceli se až v devět večer,“ přibližuje Nečas.

A po kempu zpět do Česka. Na první přípravné duely nově se tvořícího nároďáku do 20 let, který formuje nový kouč Filip Pešán. „S hlavou nemám problémy, že by se mi nějak nechtělo. Hokej hraju, protože mě baví. Spíš tělo cítí, že je po chvilce unavené,“ podotýká Nečas.

Kvůli zranění bude rodák z Nového Města na Moravě zřejmě od dalších reprezentačních povinností – Pešánův výběr letí do Finska – osvobozen. „Chtěl bych jet domů,“ plánuje si hokejový marod. „Bolí mě to spíš na ledě při pohybu, když natahuju nohu. Nechám tomu klid, abych si to nějak nezhoršil.“

Už má plexi. „Nebudu ten mladý s košíkem,“ vyhlíží centr

Už v neděli se ale Nečas vydá (přinejmenším alespoň pozdravit) do DRFG Areny, kde se k první tréninkové seanci na ledě sejdou brněnští obhájci titulu. „Je možné, že tady budu hrát další sezonu,“ naznačí Nečas.

Otázku týkající se jeho hokejové budoucnosti brněnský talent dostává pravidelně. „Každému říkám to stejné: Sám nevím,“ líčí pobaveně. „Do Ameriky stoprocentně odjedu na začátku září. A uvidí se,“ lehce zvážní.

Na turnaji pro nováčky a hlavním kempu, kde se potká i s hvězdami Caroliny, se chce předvést. „Než jsem se vrátil domů, v klubu mi říkali, že to bylo dobré. Líbil jsem se jim. Přes léto budu dělat všechno, abych se zlepšil a znovu se jim ukázal,“ má jasný plán Nečas. „Myslím, že na NHL je potřeba ještě jiný level. Potřebuju se vyhrát a zesílit,“ uvědomuje si brněnský centr, který po sezoně odložil košík.

Po ledě se už prohání v helmě s plexisklem. „Jestli budu pokračovat v Brně, budu rád, že už nebudu ten mladý s košíkem,“ usměje se. „První tréninky to byl nezvyk, ale už je to lepší.“

Bude si zvykat i na novou soutěž? Vysněnou NHL? Nebo se bude seznamovat se zámořským hokejem na farmě Hurricanes? „Jsem připravený makat,“ hlásí odhodlaně Nečas. Tedy až si nejprve odpočine.