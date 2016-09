Role se změnily hned na úvod. Obstojí Růžička jako jednička?

Na jak dlouho je otázka. Kouč Peter Draisaitl odhadl před týdnem Maxwellovu absenci na 14 dnů. Z toho jasně plyne, že strážcem třech tyčí bude minimálně v Třinci, se Spartou, v Olomouci a možná i doma s Libercem jiný muž v masce.

Do „kasy“ se postaví pardubický odchovanec Martin Růžička, jenž se v letní pauze vrátil z Mladé Boleslavi. „Pokud chce gólman být jednička, musí chytat na sto procent a dávat tomu všechno,“ hlásal během přípravného období.

Že z něho bude brankář číslo 1 už na úvod sezony, to ani snad sám nečekal. Kvalitními výkony v Lize mistrů si však o post jednoznačně řekl.

„Přišel jsem s tím, že chci chytat, necítím se nějak starý nebo tak. Brandon se zranil, což je nepříjemné, nikdo nikomu nepřeje nic špatného. Já jsem to zažil loni. Je nutné to brát tak, jak to je,“ říká „Růža“.

Ačkoliv proti Frölundě a v prvním duelu ve Wolfsburgu inkasoval v součtu deset gólů, řadou těžkých zákroků spoluhráče podržel. Podle trenéra by tak měl vlétnout do dnešního zápasu proti Ocelářům s patřičným sebevědomím.

„To předpokládám, ale on obstál už ve Wolfsburgu, jevil se tam stabilně. Nemám z toho obavy,“ podotkl Draisaitl.

Spolu s Ligou mistrů absolvuje Dynamo během šesti dnů hned čtyři utkání. S početným zápasovým vytížením Růžička problémy nemá. „Určitě to je lepší než trénování,“ posuzuje.

V pátek začne psát další extraligovou kapitolu v pardubickém dresu. Když se mu bude dařit, možná pošle Maxwella na místo vedle vrátek i po jeho uzdravení. Pro Růžičku je to nepochybně výzva...