Šlágr jsme si prohráli v oslabení, smutnil chomutovský Hlava

„Prohráli jsme si to v oslabeních,“ litoval mladý 22letý chomutovský útočník Nicolas Hlava, jediný střelec Pirátů, který dostal šanci ve čtvrtém útoku spolu s Martinem Šťovíčkem a Adamem Raškou.

Nicolasi, co vám chybělo, abyste dokázali Třinec porazit?

Měli jsme proměnit více příležitostí. Šancí jsme měli dost, i naše lajna. Vypracovali jsme si více šancí, ale bohužel to tam nepadlo. Gólman to podržel.

Nevyužili jste ani minutovou přesilovku v pěti proti třem. Bylo to klíčové?

Ten zápas jsme ztratili v oslabení. Jinak se dá říct, že jsme byli lepší. Bohužel domácí dali góly, my ne. Proto jsme prohráli.

Narozdíl od vás domácí Oceláři výhodu v pěti proti třem využili, že?

To je fakt. Když nevyužijete přesilovku v pěti proti třem, tak se říká, že nemůžete vyhrát zápas. Bohužel my jsme ji nedokázali využít a takhle to dopadlo.

Vy jste se mohl alespoň radovat ze vstřelené branky. Podle statistik byla vaše první.

To ne, byla druhá. Už jsem jednu dal v Plzni. Ale jsem za ni rád. Do poslední chvíle jsem nevěděl, jestli budu hrát, a když mi řekli, že ano, byl jsem šťastný. Snažil jsem se to odmakat každé střídání, co jsem byl na ledě, a jsem vděčný za šanci.