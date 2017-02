Olomoučtí hokejisté doplatili na okleštěnou sestavu a Třinec jen zlobili

Jenže nikdo z dlouhodobě zraněných opor (Pavel Skrbek, František Skladaný, Juraj Mikúš, Petr Strapáč, Jiří Řípa) se nevrátil, naopak na neschopence přibyli ještě centr Jakub Herman s klíčovým brankářem Branislavem Konrádem.

„Braňo se nám ze soustředění slovenské reprezentace vrátil ve stavu, kdy nemohl nastoupit,“ povzdechl si nad další ztrátou olomoucký trenér Zdeněk Venera.

Konrádův náhradník Martin Falter si horší začátek záskoku nemohl snad ani představit. Poprvé jej v 15. minutě překonal obránce Bohumil Jank bombou z půlky hřiště!

Jistě, padají góly i z větší dálky, pravda, avšak věčné dvojce, která se dočkala šance po třech měsících, to povídejte. Chudák.

„Chtěl jsem to jen nastřelit na betony, aby útočníci mohli puk dojíždět, a spadlo to tam,“ křenil se Jank.

„Dobrá střela, skočila, ale tohle v brance prostě nesmí skončit, to je vždycky brankář pí..,“ ulevil si Falter vulgarismem.

12 bodů, což je maximální počet, hokejisté Třince získali v této sezoně s Olomoucí.

I když pak už byl spolehlivý, inkasoval ještě dvakrát. Překonal ho kapitán Ocelářů Zbyněk Irgl, jenž si připsal třetí vítězný zásah proti Olomouci v sezoně. Třinec vyhrál nad ní všechny čtyři zápasy.

Ten středeční však nakonec až po boji 3:2.

„S první třetinou a především polovinou té druhé jsme byli spokojeni. Bohužel nemůžeme být spokojeni s třetí třetinou, protože jsme nastoupili až moc pasivně. Za tři body jsme rádi, ale s výkonem v závěru nejsme spokojeni,“ řekl třinecký asistent trenéra René Mucha.

Kohouti zase ukázali svou vnitřní sílu, díky které přijeli se sérií čtyř výher. Leč se začali prosazovat až ve třetí třetině za stavu 0:3. I díky větší odvaze v napadání. Miroslav Holec nejprve zakončil únik střelou zápěstím do víka, o kontaktní zásah se postaral sedmnáctiletý zadák Jakub Galvas po přihrávce Holce.

Trefil se poprvé v extralize, a to v duelu proti svému otci Lukášovi, který hraje v obraně Třince. Dokonce se jednou potkali také v souboji u mantinelu. U Galvasových mohlo být u večeře ještě veselo.

„Otec byl nasr..., že on ještě v sezoně nemá gól a že jsem ho tak předběhl. Tak asi teď bude furt útočit, aby mě dohnal,“ mrkl Galvas junior. „Je fajn, že jsem dal první gól a v utkání proti otci a na jeho ledě, ale víc bychom brali tři body, ty potřebujeme více než můj první gól,“ zvážněl vzápětí.

Mora sice ještě udělala ze zápasu drama, ale v závěru už nehrozila.

Hlavně proto, že poslední dvě minuty dohrávala v oslabení, chvíli i dvojnásobném, když kapitána Vyrůbalíka na trestné lavici navštívil Kanaďan Sundher. „Škoda, že jsme nedali ještě jeden gól na tři tři, abychom aspoň odvezli nějaký bod,“ posteskl si Galvas.

„Porážka o gól vždycky mrzí. Třinec si to vítězství vybojoval v prvních dvou třetinách, kdy byl aktivnější. Vytvořil si dostatečný náskok. V třetí třetině už jsme byli aktivnější my. Trošku jsme se zvedli, bohužel už to nestačilo,“ litoval Venera.

Holec přikývl: „Začali jsme hrát pozdě. Dohánět tříbrankovou ztrátu v Třinci v posledních deseti minutách je složité.“