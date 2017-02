Chomutov si přivezl ze Sparty bod. Má cenu zlata, ví asistent Šťastný

„V něm byly šance na obou stranách, bod navíc získali domácí, ale pro nás má i ten jeden bod cenu zlata,“ neohrnoval nos Jan Šťastný, asistent Pirátů, kteří jsou sedmí o tři body za Litvínovem.

Do konce prodloužení scházelo jen 19 vteřin, když Pech proměnil trestné střílení poté, co gólman Laco podle rozhodčích při šanci Sparty úmyslně posunul branku.

„Otáčel jsem se v brankovišti za odraženým kotoučem, nejdřív jsem ho vykopl a poté jsem spal. Myslím, že žádný úmysl v tom rozhodně nebyl,“ nesouhlasil se sudími Ján Laco. „Byl jsem překvapený, když zvedl ruce. Podíváme se na video a interně to vyhodnotíme.“

Laco ocenil, jak Pech provedl penaltu: „Najel do oblouku a tlačil se na střed, musel jsem zareagovat pár úkroky a navázat s ním tempo. Pak ale vystřelil a trefil to k tyčce. Udělal to dobře.“

Sparta vedla už 2:0 po gólech Vrány a Ihnačáka, jenže Chomutov dokázal dorovnat ve 3. třetině. Sklenář přebruslil bránící hráče a zblízka zavěsil, necelé 4 minuty nato se trefil Vondrka střelou z první.

„Ve 2. třetině jsme navázali na výborný výkon z té první. Domácí však zužitkovali přesilovku, bylo to 2:0, ale my jsme si v šatně říkali, že nemáme co ztratit a že nejsme horší. Dali jsme kontaktní branku a Spartě už se nedýchalo tak snadno. Po krásné akci jsme vyrovnali, ten bod byl asi spravedlivý,“ mínil Šťastný.

Laco přikývl: „Hráli jsme se Spartou a Libercem a vybojovali čtyři body. Mohlo jich být i více, i tak jsme spokojeni.“