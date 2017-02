Liberec ovládl šlágr a zvýšil náskok. Zasloužená výhra, chválil kouč

Bílí Tygři udělali ráznou tečku za sérií tří proher v řadě. V nedělním extraligovém šlágru v Třinci byli po většinu zápasu jasně lepším týmem a i když domácí v závěru dotahovali, Liberec si před reprezentační pauzou zajistil důležité vítězství.

„Odehráli jsme dobrý zápas. Zlobili jsme soupeře v jeho obranném pásmu a výborný výkon podal Jánko Lašák. Vyhráli jsme zaslouženě,“ řekl liberecký trenér Filip Pešán. „Vstoupili jsme do utkání s cílem hrát aktivně, koncentrovaně a pokorným vystupováním si naklonit štěstí na svou stranu, což se nám v závěru zápasu vyplatilo.“

Velkou zásluhu na třech bodech měl čtvrtý liberecký útok, který se zasloužil o dva góly. Liberec nasměroval k vítězství hned v úvodu Stránský, jenž přesně střílel švihem z pravého kruhu přes obránce. Po něm zvýšil Valský, který tečoval ránu Radivojeviče. Třinec vrátil do hry Redenbach, jenž pálil přesně k tyči, jenže ještě do první přestávky dával na 3:1 Vantuch, který zblízka prostřelil gólmana Hrubce. Když se po změně stran trefil ranou od modré Šimek, bylo zřejmé, že mistr si výhru už vzít nenechá. Domácí stihli už jen snížit a zdramatizovat závěr extraligového hitu.

„Samozřejmě, když to bylo 3:4, tak do konce ještě zbývalo čtyřicet vteřin, a to je dost času na to dát i dva góly. Třinec tam měl dvě střely od modré, ale kluci to výborně zblokovali,“ řekl jeden z nejlepších libereckých hráčů v utkání Jan Stránský. „Dneska se hrálo o šest bodů. Pro nás to je velmi cenné vítězství a doufám, že Třinečtí se na nás už nedotáhnou a že základní část už takto skončí.“