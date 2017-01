Jak olomoucký Konrád přišel o nulu: Ta šňůrka je nějaká divná

Nakonec po důležitém vítězství kohoutů 3:0 uhájil i čisté konto. Jenže se mu čtvrtá nula v sezoně do statistik nepřipíše. Jak to?

Protože ve 14. minutě musel na skok – přesně na 32 vteřin – pustit do klece svou dvojku Martina Faltera, jelikož se mu roztrhla šňůrka na betonu a oprava výstroje nešla provést okamžitě.

„S tím se hrát nedá a chvíli to trvá, než se to opraví. Věděl jsem, že je šňůrka nějaká divná už asi měsíc, ale tak to nevadí, hlavní je, že jsme vyhráli. Nehraje se na nuly,“ povídal slovenský sympaťák, aniž by dal najevo drobek zklamání.

Ale mrzet ho to trošku muselo. Stupidní tkanička! „Stává se to, to patří k hokeji. Naštěstí jsme to dali do minuty dohromady. Je to taková kuriózní situace, ale tak budu mít o jednu nulu méně.“

Co na tom, že předvedl 29 bezchybných zákroků a Falter nemusel zasahovat vůbec. Pouze holí zablokoval přihrávku soupeře.

Jak utíkal čas, Konrádovi problesklo hlavou, že se může rozkrájet, ale na čisté konto nárok podle pravidel nemá. „Napadlo mě to třetí třetinu, že je to vlastně jedno, jestli dostanu gól či ne, že to nula stejně nebude,“ mrkne. „Ale na nuly se nehraje, máme tři důležité body a z Litvínova zvlášť. Podařilo se nám vyhrát tři zápasy po sobě, zkusíme v tom pokračovat,“ velí k stíhací jízdě za play-off.

Po 40 kolech, tedy v poslední čtvrtině základní části patří Olomouci dvanácté místo s pětibodovou ztrátou na elitní desítku.

Ovšem k dobru má dva zápasy.

A slušnou formu k tomu. Poprvé v sezoně vyhrála tři utkání v řadě. Na ledě doma silného Litvínova. Vůbec poprvé neskóroval v ročníku ve svém zimáku.

A jsme zase u té nuly...

Konrád se dostává do skvělé formy, kterou měl v minulé sezoně, kdy ovládl všechny brankářské statistiky. Ano, včetně čistých kont.

Posbíral jich šest. Měl i nejvyšší úspěšnost zákroků (92,96 procenta) a nejnižší průměr obdržené branky na zápas (1,83).

S Konrádem stoupá celá Olomouc. „Chytá super, zvedáme se hlavně proto,“ přikývne útočník Miroslav Holec.

Zatímco Konrád velebí tým, jenž se zmátořil po nepříjemné viróze. „Hráli jsme dobře poslední zápasy, dobře bruslíme, nehrajeme na jeden gól. Konečně máme i trochu štěstí.“ A jak odmění parťáka Faltera za bezchybný záskok? „Pozvu ho na pivo.“