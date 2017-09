0:10 a brankář nemůže střídat. Kvůli nedostatečné výstroji

Až po devátém gólu nechali trenéři zdeptaného Konráda vystřídat. Slovenský reprezentant na střídačce zlostně odhodil masku, do branky šel junior Matoušek.

Jenže jen na otočku. Rozhodčí si rychle všimli, že jeho výstroj neodpovídá regulím. Konrád musel zase nasadit helmu a zpátky do klece.

Jeden z nejlepších gólmanů extraligy tak dostal i desátý gól, což se moc brankářům nestane, neboť při podobných debaklech už dávno šetří psychiku.

„Problém byl v tom, že měl černé kalhoty náhradní gólman. To ještě zjistíme, kdo chyboval,“ nechápal amatérské selhání trenér kohoutů Zdeněk Venera. Navíc nešlo jen o špatnou barvu kalhot, Matouškovy nohy byly zezadu holé, prakticky nechráněné.

Výstroj náhradního olomouckého brankáře Jiřího Matouška nebyla odpovídající,,, Foto: Pavel Trampota

„Falter, naše dvojka, nebyl k dispozici, jinak bychom asi Braňa střídali dříve. Mladého jsme tam nechtěli hned pustit. Ale sypalo se to pořád, bohužel střídání stejně nešlo,“ povzdechl si Venera, jehož tým odstartoval sezonu mizerně. Tři kola, tři prohry, skóre 4:18.

„I když už bylo skóre špatné, chtěli jsme to ubojovat do konce. Udržet si nějakou čest nebo hrdost. Ale stalo se, co jsme nechtěli, dostávali jsme další a další góly. Těžko se o tom mluví,“ řekl klubovému webu obránce Tomáš Dujsík. „Musíme to prostě hodit za hlavu a soustředit se na další utkání, která musíme odehrát úplně jinak.“

Pravda, zítra Hanáci hostí libereckého vicemistra. „Musíme začít od podlahy, úplně od maličkostí. Tvrdě pracovat, hrát do těla a blokovat střely. Od toho se musíme odrazit a zvednout se,“ nabádá Dujsík.