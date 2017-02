Z baráže mám husí kůži, říká olomoucký generální manažer Fürst

Jak jste přišel na Kanaďana Kevina Sundhera?

Byly na něj nějaké reference už od předsezonního přípravného kempu, takže jsme zhruba věděli. Nešli jsme do úplného neznáma. Potřebovali jsme kádr doplnit, protože máme některé hráče dlouhodobě zraněné a chceme se za každou cenu porvat o desítku.

Další posilou do útoku je Jakub Kotala z Havířova. S ním počítáte do čtvrté lajny?

V situaci, kdy nám vypadl takový počet hráčů, nedovedu říct, kam ho trenéři zařadí. Ale je to mladý a důrazný hráč, uvidíme jak se prosadí.

K dlouhodobě zraněným přibyli čerstvě Petr Strapáč a František Skladaný. Na jak dlouho jsou mimo?

Oba mají nějaké zranění, ale nechci specifikovat jaké přesně. Strapáč is Jurajem Mikúšem jsou s dobou léčení na hraně základní části. Doufám, že František Skladaný se stihne vrátit do konce reprezentační přestávky. Všichni jsou to tvrdí kluci a bojovníci, takže věřím, že budou brzy zpět na ledě. Zranění sice k hokeji patří, ale zrovna tato trojice jsou bodoví lídři kohoutů.

Jak to přijímáte?

No špatně, to ani nijak dobře přijímat nejde.

Před startem sezony jste vyhlásili boj o desítku. Jste spokojený s dosavadním vývojem sezony?

Na to se mi těžko odpovídá. Sezona je letos z mého pohledu ne úplně šťastná. Vůbec se nechci vymlouvat a schovávat, ale potkalo nás dost neočekávaných věcí, tedy hlavně zranění a stav, v jakém hráči byli, které nám to zkomplikovaly.

Aktuálně ztrácíte šest bodů, nakolik je desítka reálná?

Pořád věřím. V procentech to nebudu odhadovat, ale uděláme pro to všechno. Kluci jsou odhodlaní, chtějí bojovat a nikdo jim nic nemůže vytknout. Není jediné utkání, které by vypustili. Některé zápasy se nám nepovedly, ale nic jsme neodklouzali. Není proč být zlej nebo se na kluky zlobit, dávají do toho maximum.

A byla v sezoně situace, kdy jste musel být „zlej“?

Myslím, že já obecně nejsem zlej. Ale vždycky je dobré, když se nějaké názory řeknou někdy víc a někdy míň nahlas. Ale není potřeba být zlej.

Předposlední Pardubice posilují, poslední Vary se zlepšují, sledujete i konec tabulky?

Samozřejmě se díváme i tímto směrem, nemůžeme jen počítat, kolik nám chybí na desítku. Upřímně, když slyším slovo baráž, naskakuje mi husí kůže. Ale vím, co se může stát, nejsme uklidnění, nejsme v pohodě.