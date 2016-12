Olomoučtí hokejisté naháněli mistra. Marně. Pak totiž hloupě vystřídali

Místo závěrečného tlaku tak museli jejich svěřenci hrát v oslabení. A bylo po naději na obrat.

Vděčný Liberec si už těsnou výhru 3:2 pohlídal.

„V závěru utkání jsme mocně dotahovali, ve chvíli, kdy jsme chtěli hrát bez brankáře, přišlo špatné střídání,“ povzdechl si Venera.

I takový kiks se v hokeji stává, a ne ojediněle. Ovšem nikoli v tak dramatickém finiši. O to víc Veneru taktický přehmat mrzel. „Myslím, že jsme neodvedli špatný výkon, ale rozhodlo to, kdo lépe trestal chyby. My jsme také měli šance, i za stavu 0:3, ale nebyli jsme efektivní,“ připomněl vyložené možnosti Eberleho či Laše, kteří nepřekonali brankáře Jána Lašáka ani zblízka.

Olomouc se tak dál propadá tabulkou. Po Plzni ji přeskočil také Zlín, takže Hanáci klesli na dvanácté místo vyrovnané extraligy. A to by je poslalo do nevyzpytatelného boje o udržení. Ale na takové chmury je na konci roku 2016 ještě čas.

Liberečtí vletěli na hosty ve zlatých dresech, které symbolizovaly jejich zlatý rok, v němž dobyli historický extraligový titul. A připsali si páté tříbodové vítězství v řadě.

Nový rok tak stráví na druhém místě tabulky. „Takové vítězství možná chutná víc než jasná výhra 3:0,“ řekl Lašák, který se vrátil do branky po dvouměsíční pauze zaviněné zraněním. „Nebyl to z naší strany optimální výkon. Na druhou stranu v tom se ukáže síla týmu, když vyhraje, přestože nepředvádí svůj nejlepší hokej.“

Než Tygři nastoupili na hrací plochu, fanoušci v zaplněné aréně zvedli připravené zlaté fólie a celé hlediště se zbarvilo triumfální barvou, která provázela liberecký rok 2016. S Lašákem za zády začali Bílí Tygři dobře a už ve 3. minutě se prosadil centr čtvrtého útoku Vantuch, který se nejlíp zorientoval v mlýnici hráčů před olomouckou brankou a prostřelil Konráda.

Od defenzivy Mory, jež byla v přesile, to byl kardinální nedůraz.

Ještě v úvodní části odskočil favorit do dvoubrankového vedení, když Stránský zakončil sólo přesně k tyčce. Na modré čáře zaspal obránce Jiří Ondrušek, jemuž Stránský ujel za zády. „V první polovině utkání Liberec perfektně trestal naše chyby. První gól přišel dost brzy a tím byl dán ráz začátku utkání. První třetina byla z naší strany prostě špatná,“ uznal Venera.

Zato druhá třetina Liberci herně nevyšla. Tygři ji na střely prohráli 6:16, jenže dokázali vytěžit z minima maximum a ve 37. minutě Stránský svým druhým gólem dne zvyšoval už na 3:0. Pro změnu se zjevil za zády mladého beka Alexe Rašnera. V závěrečné části byla Olomouc znovu lepší. David Ostřížek proměnil černou práci napadajícího Františka Skladaného za brankou v krásnou trefu pod břevno. Záhy Petr Strapáč využil přesilovou hru.

„Věděli jsme, že nastoupíme proti týmu, který je velmi houževnatý a nevypustí ani jediný puk, což se stalo,“ ocenil poražené kouč mistrů Filip Pešán. „Vstoupili jsme do utkání velmi dobře. Dali jsme dva góly a mysleli jsme si, že budeme zápas kontrolovat i zbývajících čtyřicet minut. To se ale nestalo, ve druhé třetině byla Olomouc jednoznačně lepším týmem. Ani ve třetí třetině jsme nedokázali najít recept na aktivního soupeře.“

Mora odhodlaně šturmovala za vyrovnáním. Tygři však pátou výhru za sebou uhájili. „Jsme rádi, že jsme udrželi jednobrankové vítězství a slavnostní večer podtrhli třemi body,“ oddechl si Pešán. I díky zoufalému střídání soupeře.