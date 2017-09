Věřím na týmovou chemii, říká manažer olomouckých hokejistů Fürst

V minulých letech byl rozpočet mezi 50 a 60 miliony, můžete to upřesnit?

Je to někde kolem 55 milionů.

Jak hodnotíte zájem firem v okolí o podporu hokeje?

Jednoznačně jsem spokojený s tím, že se firmy chovají velice korektně, už si na nás zvykly a nějak to funguje. Že peníze, které dávají, jsou podle nich vynaložené správným směrem. Po této stránce je to samozřejmě dobré. Chybí nám ale jedna velká firma na pozici generálního partnera. To je dlouhodobé a velmi složité takovou firmu sehnat.

Je vůbec tak silná společnost v regionu?

Měli jsme nějaká jednání, ale nedopadla. Musím ale zmínit firmu pana Endla, která je na této pozici a pomáhá nám opravdu hodně.

Dýchá se vám po třech letech v extralize při shánění peněz lépe?

Firmy si zvykly, ale shánění peněz je pořád stejné. Nikdy není jednoduché a nikdy ani jednoduché nebude, vždycky budete lítat, shánět a mít zpocené čelo.

Jaký je zájem lidí o permanentky?

Rozhodně nijak neklesá, nárůst tam byl, ale ne nijak skokový, spíše v nižších jednotkách stovek. Celkově jsme prodali do dvou tisíc permanentek.

Těšíte se na novou sezonu?

Určitě se těšíme, nebo aspoň já se těším. Vnímám to tak, že každá sezona je těžká, a to platí i pro tu letošní. Nebude to jednoduché.

Jste spokojený se složením týmu, který prošel jen malými změnami?

Dobrá střední generace nastupuje do čtvrtého extraligového roku. Pořád je u nich nějaký výkonnostní posun a věřím, že se začnou prosazovat víc. Je to sice otázka peněz, ale není složité do týmu přitáhnout kde koho, ale pak znovu dáváte kádr dohromady. Hrozně věřím na týmovou chemii.

Je tohle vaše největší zbraň?

Ano, v mužstvu nikdo moc nevyčnívá, kluci tahají jeden za druhého a je tam velmi dobrá parta.

Jaké jsou další silné stránky kohoutů?

Fanoušci jsou výborní. Je to omletá věta a každý zmiňuje, že má nejlepší fanoušky na světě. Ale já si opravdu myslím, že ti naši fanoušci jsou velmi vnímaví a hokej sledují pozitivníma očima. Nepřijdou si jen vybít to negativní, naopak já je vnímám velmi kladně.

Trenér Venera si přál přivést útočníka, který umí nastřílet dvacet branek. Proč to nevyšlo?

Je hrozně těžké takového hráče najít. Když někdo střelce má, tak si ho hlídá. Potýkáme se s tím několik let nazpět, a nikde se střelec, který by byl akceptovatelný, neobjevil.