Dva zápasy, šest bodů. Byl to supervíkend, jásal olomoucký Laš

A superlativy platí i na jeho výkony, vždyť si za dva zápasy připsal pět kanadských bodů.

V O2 areně se v pátek vzdával hold složkám integrovaného záchranného systému. Na tribunách se sešlo rekordních 14 370 diváků, natěšených na opakování dvanáctigólové demolice, kterou o pět dní dřív schytal Třinec. Jenže místo toho v poslední třetině sledovali, jak Laš dvěma brankami vystřílel podceňovaným kohoutům tři hodně nečekané body.

„Byl to velmi povedený zápas. Ani nepamatuju, jestli se mi někdy poslední dobou tak zadařilo. Mám z toho radost,“ prohlásil čerstvě třicetiletý útočník pro ČTK.

Proti finalistovi Ligy mistrů vsadili kohouti na tuhou defenzivu, která Spartě nevoněla. „Víme, že si nemůžeme vybírat soupeře, kdy se koncentrovat budeme, a kdy ne. Vyplatilo se to,“ oddechl si Laš.

V neděli se jeho tým znovu ocitl v situaci, kdy musel vyhrát. Proti Plzni nesehrála Mora bůhvíjak povedené utkání, díky teči kanadské posily Sundhera ale získala další tři body.

Laš asistoval u první trefy Škůrka a závěrečného zásahu Vlacha do prázdné branky. „Byl to těžký zápas. Počítali jsme s tím, že jestli jeden tým vyhraje, nebude to o moc gólů. A také jsme tušili, že to bude bojovné utkání, což se potvrdilo. Nakonec jsme byli možná až překvapivě o tři body šťastnější,“ hodnotil zápas střízlivě.

Kohouti zvedají hlavu i povadlý hřebínek, vyhráli sedm zápasů z posledních devíti. K posunu v tabulce to však zatím nevedlo, i týmy před nimi totiž sbírají body.

„Nevím, jestli jsme cítili, že nám opravdu teče do bot. To jsme totiž cítili určitě už v říjnu, kdy přišla první série proher, že takto to nejde. Ale člověk se kolikrát snaží horem spodem. Buďme rádi, že to přišlo. Sice trochu později, než bychom si asi přáli, ale přišlo,“ vnímá Laš pozitivně současnou dvanáctou pozici s tříbodovým odstupem na play-off. Dává totiž stále naději.

Supervíkend s pěti kanadskými body zároveň Laše posunul na první místo v klubové produktivitě. Aktuálně má devět branek a 15 asistencí. „Podařilo se mi zabodovat víc než kolikrát za dva měsíce, takže jsem nadšenej,“ přiznává Laš.