Skromný cíl olomouckých hokejistů: Kohouti chtějí do play-off

S jasným cílem vstoupí do letošního ročníku extraligy olomoučtí hokejisté. „Chceme dopadnout lépe než v minulé sezoně,“ stručně vyjádřil na předsezonní tiskové konferenci jednatel klubu Jan Tomajko. „To znamená být od desátého místa výš.“

Na jaře se kohouti účastnili dlouhého souboje o postup do předkola play-off. Po posledním, dvaapadesátém kole základní části byl ale pro ně pohled na tabulku skličující, na dvanáctém místě jim scházely tři body na desátou Mladou Boleslav. Nic podobného už nechtějí zopakovat.

„Celé mužstvo jsme odhodlaní play-off udělat,“ tvrdí přesvědčivě kapitán Martin Vyrůbalík. „Loni jsme byli kousek, ale i dost daleko, protože jsme se jednu chvíli obávali o baráž a nebyly to dobré pocity. To nechceme zažít. Věřím, že od začátku do toho budeme šlapat a budeme šlapat i jeden za druhého, podporovat se a předkolo play-off uděláme.“

Víra je hezká věc, na druhé straně je však reálná síla týmu. Proti minulé sezoně nijak výrazně nevzrostla. Brankářská dvojice Konrád – Falter zůstala, do obrany místo věčně marodícího Skrbka a mladého Rašnera přišel zkušený Lukáš Galvas a z Brna Tomáš Dujsík. V útoku budou kohouti postrádat bratry Tomáše a Juraje Mikúšovy s Jakubem Mataiem, na straně příchodů je Dávid Buc.

Jsou tedy kohouti silnější, nebo slabší než loni? „To není jednoduchá otázka,“ zamyslel se trenér Zdeněk Venera. „Loni jsem říkal, že Juraj Mikúš (9+13) je hokejově jinde, pokud je zdravý. Byl tu z toho důvodu, že dva roky nehrál, a teď už je ve Slovanu Bratislava. Loni nás také hodně přibrzdila epidemie. Když bude letos mančaft zdravý a absencí bude minimálně, věřím, že by to mohlo šlapat lépe,“ soudí kouč.

Už na začátku přípravy, a nejen té letošní, si Venera přál útočníka, který by byl schopný nastřílet dvacet branek. Druhým dechem však dodal, že se k tomu neupíná. „Moje nesplnitelné přání je mít střelce, který udělá první lajnu, jež bude vyčnívat nad ostatní, začínat přesilovky a mít větší podíl na vstřelených brankách. Ale je to jako když jdete do obchodu – abyste mohli dobře nakoupit, musí být jednak regály plné kvalitního zboží a za druhé musíte mít plnou peněženku. Ani jedno není,“ komentoval trenér bez stopy hořkosti v hlase.

„O střelci jsem věděl, ale byl brokovej. To mi trenéři neakceptovali,“ vtipkoval generální manažer Erik Fürst.

Kohouti tak budou muset spoléhat na týmového ducha a doufat, že se góly rozloží mezi více hráčů. „V přípravných zápasech se potvrdilo, že je kádr docela vyrovnaný a nikdo výrazně nevyčnívá. Dali jsme dvaadvacet gólů a rozdělily se mezi patnáct střelců. To dokresluje, v čem by měla být síla mužstva – týmový výkon, kdy třeba některé zápasy zatáhne jedna lajna a příště jiná. Může to být výhoda i nevýhoda,“ tuší Venera.

Ostatně se sázkou na týmové pojetí v Olomouci šli i do tří předchozích extraligových sezon. A vzhledem k tomu, že se v ní navzdory skromným podmínkám stále drží, jim tato taktika vychází. Letos si vedení klubu slibuje posun týmu i od lepší regenerace, hráči mají nově v šatně vířivky.

„Věříme, že to po zdravotní stránce bude lepší než loni, kdy jsme měli obrovskou smůlu. Budeme si přát, aby hráčům drželo zdraví, a jeden z kroků je, aby si po tréninku mohli vlézt do vany a svoje tělo lépe udržovat,“ řekl Venera.

Lepší zázemí najdou v plecharéně i hostující týmy. „Za pomoci města jsme přes léto doplnili licenční podmínky, které nám byly vytýkány. Kromě domácí se tedy opravila i šatna hostů, aby to vyhovovalo a splňovalo standard,“ doplnil Fürst.

V kádru pro extraligu je 29 hráčů, čtyři z nich mají vyřízené střídavé starty. Obránce Lukáš Spurný může nastupovat za Třebíč a trojice Robin Staněk, Roman Rác a Richard Falter v Havířově, odkud je na soupisce Mory jako třetí gólman 26letý Jiří Matoušek. „V minulých letech jsme spolupracovali kromě Třebíče s Jihlavou, po jejím postupu do extraligy ji Havířov v této spolupráci nahradil,“ vysvětlil Fürst.

Změny čekají i na fanoušky. Přímo na zimním stadionu ve vchodu bývalé restaurace bude příští týden otevřen fanshop s klubovými předměty. Při zápasech je nově čeká hokejová tombola a bohatší bulletin.