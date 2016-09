Srážky, padání do střel. Olomouc udolala Spartu bojovností

„Vydřené vítězství s kvalitním soupeřem. Rozhodly dvě využité přesilovky, obětavost mužstva, hodně vychytaných střel tělem, Konrád i štěstíčko,“ vyjmenoval trenér Olomouce Zdeněk Venera.

Kohouti dokázali zvládnout za tři body utkání, v němž nebyli lepší. Ještě cennější poznatek si odnesli z vlastního výkonu, který byl tolik odlišný od nečekaného karlovarského kolapsu. „Hráli jsme, co jsme si řekli – dohrávali jsme je a znepříjemnili jsme jim hru. Všichni bojujeme a v oslabení jsme to předváděli, když jsme vyklekali spoustu střel. Jsme tým a to rozhodlo i zápas,“ míní útočník Petr Strapáč.

V 9. minutě to byl právě on, kdo otevřel skóre utkání, když se k němu odrazil mezi kruhy puk a on švihem vymetl šibenici. „V přípravě jsme dávali góly téměř v každém zápase, a teď už to bylo páté kolo a pořádně jsme se neprosadili. Už bylo načase, abychom to taky vzali na sebe a nějaké góly dali,“ podotkl.

Sparta v úvodní třetině vyrovnala a ve druhé části ještě zesílila svůj tlak do olomoucké branky. V ní ale stál jistý Branislav Konrád. Mora postupně většinu svého úsilí nasměrovala na defenzivu, vysvobodila ji znovu druhá lajna, když Ostřížek překvapil rychlou střelou Novotného. Ve třetí části navíc důrazný Knotek zvýšil už na 3:1, jenže Spartu vrátil do hry v 56. minutě Petr Vrána.

Drama v závěru si Olomouc způsobila sama. Sparta totiž musela necelé dvě minuty před koncem do čtyř kvůli špatnému střídání, Mora ale z vlastní přesilovky dvěma fauly vytvořila oslabení tři na pět. V tu chvíli už zbývaly jen tři vteřiny do konce. Přesto se ještě Pražané dostali k nebezpečné střele. „Takový závěr by se nám neměl stát. Tři vteřiny před koncem jsme hlavně nechtěli čistě prohrát buly, což se nepodařilo. Byl jsem rád, že Sparta musela vyměnit hráče, protože Barinka se tam musel ke střele točit a to mi stačilo, abych si povyjel o půl metru blíž. Kdyby tam zůstal pravák Ihnacak, bylo by to mnohem nebezpečnější,“ podotkl Branislav Konrád, který byl na olomoucké straně vyhlášen hráčem utkání. „I kdybychom vyhráli 5:4 a dostal bych blbé góly, tak by mě to těšilo. Vyhráli jsme, máme tři body, to se počítá,“ cenil si.

V utkání si připsal 32 zákroků, dalších 12 střel zblokovali obránci před ním. „Bylo dost roboty. Ale chytá se mi tak lépe. První třetinu jsem byl nějaký ospalý, v přestávce jsem se nahecoval a už to bylo lepší,“ vyprávěl.

Sparta poprvé v sezoně odjela z ledu bez bodu. „Jsme zklamaní, ale věděli jsme, že nás čeká houževnatý soupeř. S bojovností jsme se nedokázali vypořádat,“ všiml si asistent trenéra Sparty Zdeněk Moták.

V sestavě Mory chyběli bratři Mikúšovi, kteří v minulém utkání utrpěli zranění. „Nechci to v rozjeté sezoně komentovat,“ odmítl sdělit podrobnosti Venera. Místo nich nastoupil Jakub Matai s Alešem Jerglem, v průběhu druhé třetiny ale kouč stáhl hru na tři útočné lajny.