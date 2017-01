Desítka není ztracená, je to jen o nás, říká olomoucký Herman

Při vítězství 3:2 v prodloužení nad Energií navíc odvedl kupu práce v oslabení a na ledě strávil přes dvacet minut. „Snad se už rozstřílím,“ přeje si autor sedmi sezonních tref a osmi asistencí.

Pomohla vám změna lajny?

Je to lepší. Víc se dostanu do hry, ve třetí lajně jdete dřív na led.

A podruhé v řadě jste skóroval...

Hráli jsme tuším ještě čtyři na tři, měl jsem puk pod nohama, hodně z úhlu, ale neváhal jsem dorážet. Zkusil jsem to a vyšlo to. Šancí jsem měl víc. V první třetině i v prodloužení, ale zaplať pánbůh aspoň za ten gól. Zatím mi to tam extra nepadá, ale snad dřinou na tréninku a tím, že budu chodit víc do brány, by to tam mohlo začít padat.

V oslabení jste z ledu téměř neslezl. Stáváte se defenzivním specialistou?

Nestávám, ale hrálo se mi dobře. As klukama jsme to tam dobře vyklekali. Braňo Konrád dobře zachytal.

Jakub Herman (vlevo) překonává karlovarského gólmana Tomáše Závorku.

Na konci třetí třetiny jste hráli dlouho oslabení ve třech. Tam jste podali heroický výkon.

Naštěstí jsme to zvládli. Byly tam v podstatě dvě přesilovky pět na tři. Vyhodili jsme puk, to se stává. Pak tam bylo sporné seknutí. Kdyby se mu nezlomila hokejka, tak si myslím, že to faul nebude. Bylo to na hraně. K tomu se nebudu vyjadřovat. Naštěstí jsme to ubránili, nebylo to vůbec příjemné, protože to bere dost sil. Hráli jsme na tři lajny a sil ubývalo, ale zase jsme byli v tempu. A jak se říká: Když nevyužijete přesilovku pět na tři, zápas nevyhrajete. Tyhle body budeme potřebovat. Jsou důležité.

A vydřené.

Bylo to těžké. Věděli jsme, o co jsme hráli. Jsme rádi za dva body. Začátek nebyl vůbec dobrý. Zase jsme dvakrát dotahovali. Naštěstí jsme to obrátili, třetí třetinu jsme hráli fakt výborně. V přesilovce v prodloužení jsme si říkali, ať střílíme, střílíme. Při hře čtyři na tři máte spoustu prostoru, Míra Holec krásně vystřelil a spadlo to tam.

Čím to, že první dvě třetiny byly Karlovy Vary lepší?

První třetina nebyla vůbec dobrá, inkasovaný gól jsme si zasloužili. Sice jsme měli gólovky, ale vletěli na nás, byli důraznější, vyhrávali osobní souboje, líp bruslili. Dopadlo to podle toho, jak jsme hráli.

Překvapily vás Vary?

Nepřekvapily, mají dobrý tým, bruslaře, zkušené hráče. Divím se, že jsou dole. Fakt mají dobrý tým.

Ze zápasů s Pardubicemi a Karlovými Vary, sousedy v tabulce, jste uhráli za víkend čtyři body a udrželi jste je za sebou. Úleva?

Je to pozitivní. Dvakrát jsme vyhráli, sice to nebylo za plný počet bodů, ale můžeme být rádi za každé body. Lepší než nic. Je to dobrý.

Máte teď blíž desítku, nebo si pořád hlavně hlídáte dvanácté místo, abyste nemuseli do baráže?

Je dobře, že jsme se od nich trochu oddálili, ale Pardubice vyhrály a je tam pořád spousta zápasů, takže musíme hrát až do konce. Tohle bylo samozřejmě důležité, ale už je to za námi. Doufám, že nás to nakopne, protože jsme doma vyhráli po dlouhé době. Musíme jít zápas od zápasu a sbírat body.

Na desáté místo?

Je to otevřené. Hodně zápasů, hodně bodů. S každým ještě, dá se říct, hrajeme. Máme doma Plzeň, jsou tam zápasy, kdy můžeme bodovat. Nic není ztracené. Je to jen o nás.