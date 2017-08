Olomoucký šéf Tomajko: O kousíček jsme všechno posunuli výš

Už jste se rozhodli, jestli angažujete testovaného útočníka Dávida Buce?

Ještě ne.

Ale předpokládám, že ho příliš zkoušet nemusíte. Dvě sezony v Olomouci hrál, před odchodem byl vaším nejproduktivnějším hráčem, minulou sezonu zářil na Slovensku, vyhrál titul. Jde spíš o podmínky smlouvy?

Ne, chceme ho vidět v zápasech, protože rok hrál na Slovensku. Je to hlavně o tom. Samozřejmě že ho známe, ale chceme ho vidět i ve srovnání s ostatními útočníky.

Dokdy to rozseknete?

Uvidíme. Nechtěl bych říkat, že to bude zítra, nebo za hodinu. To se nedá říct.

Mladého obránce Jakuba Galvase draftovalo slavné Chicago. To je dobrá vizitka i pro klub, že?

Já si myslím, že je to jeho obrovský úspěch. Je to dobře. Samozřejmě i pro nás je to nějaké ocenění.

Po sezoně byl na operaci ramene. Jak je na tom?

Už trénuje na ledě. Tak tři týdny a bude stoprocentně zdravý.

Z Třince jste přivedli jeho tátu Lukáše, zkušeného obránce. Co si od něj hlavně slibujete?

Kromě defenzivní práce hlavně zkušenost do kabiny. Známe se dlouho, určitě nám pomůže. Ale jaké má vlastnosti lídra, uvidíme až v sezoně. Zatím potřeba nebyly.

Budou v týmu ještě další změny?

Žádné výrazné změny nebudou. Možná jeden hráč, nebo ani to ne.

Příprava jde podle představ?

Zatím trénujeme na ledě deset dnů, nedá se to hodnotit. Příprava trvá šest týdnů, než se začne hrát...

... ale rozšířili jste realizační tým o trenéra Zdeňka Motáka. Vnesl do přípravy nové prvky?

Samozřejmě, proto jsme to takhle rozšířili. Další trenér do toho přinese něco nového a hráči aspoň nemají takový stereotyp. Myslím, že to bude ku prospěchu.

I vám? Jako majitel klubu a jeden z trenérů máte toho na starosti víc než jen A-tým.

To bych neřekl, že bych teď toho dělal míň. Práci si tady rozdělíme. Když to dělají tři, rozdělí se to zase trošku jinak. I víc očí víc vidí.

Širší realizační týmy jsou teď v hokeji trend. Zapracovali jste i na regeneračních linkách pro hráče. I to je známka, že se postupně v extralize zabydlujete?

Snažíme se o to, ale zase bych neřekl, že máme tři trenéry proto, že je to trend, kterému bychom se chtěli vyrovnat. Viděli jsme to spíš jako možnost vylepšit to, a ne že se to dělá jinde. Byl to vlastní nápad.

Odpočinul jste si po sezoně od hokeje, nebo to majitel nemůže?

Trošku jo, člověk musí na chvilku vypnout, to jinak nejde.

A teď zabojujete o play-off, jehož předkolo vám v minulé sezoně těsně uniklo?

Rozhodně to bude náš cíl, minulý rok nám to uteklo o kousíček. Právě o ten kousíček jsme všechno posunuli zase výš, abychom do desátého místa po základní části byli.

Posunuli jste se, i když jste přišli o opory Pavla Skrbka s Jurajem Mikúšem?

Nemyslím si, že se tým nějak mění. Kostra tady je pořád stejná. Hráči spolu hrají déle, tak doufám, že se to snad projeví v sezoně, že můžeme sázet na zažité automatismy.

Nemrzí odchod talentovaného obránce Alexe Rašnera, jenž usiluje o kontrakt v Chomutově?

Chtěl to zkusit někde jinde. Třeba mu to pomůže, já doufám, že se v kariéře posune někam dál.

Takže žádná trpkost, že odchovanec neprodloužil smlouvu?

Ne, nedohodli jsme se, ale to se nedá nic dělat.

V přípravě dostávají prostor další odchovanci - obránci Spurný s Rutarem. Jak se jeví?

Zatím moc zápasů za sebou nemají, ale na tréninku vypadají dobře. Proti Jihlavě nebylo poznat, že to jsou junioři, byli naprosto vyrovnaní s ostatními hráči. Je pro ně dobré, že s námi mohou trénovat a odehrají nějaké zápasy. Máme hráče, které můžeme potom využít v sezoně, kdyby náhodou byl nějaký problém se zraněním.

Jde zabudovávání odchovanců do týmu podle vašich představ, nebo v tom vidíte rezervy?

V tomhle máme trošku rezervy, chtělo by to větší počet odchovanců. A snažíme se, aby to tak bylo.