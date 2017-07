Šéfe, zůstanou Špenát s Krejčou v Kometě? vyzvídal obránce Němec

Jako by 33letá opora extraligových mistrů hned na úterním startu brněnské přípravy na ledě najela na soustředěný mód. „Chceme se dobře připravit na obhajobu,“ pokývne Němec.

Ačkoli reprezentační bek má v Kometě od loňska podepsanou dlouhodobou smlouvu, po zlaté sezoně byl často v kontaktu s šéfem a koučem Komety Liborem Zábranským. A vyzvídal...

„Měl jsem na majitele dvě důležité otázky. Jedna z nich byla, jestli zůstane Krejča. A druhá, jestli bude pokračovat Špenát,“ přibližuje Němec. A obě rozuzlení ho i celou hordu modrobílých stoupenců potěšila. V Kometě bude pokračovat jak Jakub Krejčík, který s Němcem v play-off vytvořil sehraný obranný pár, tak hvězdný Martin Erat, jehož přezdívkou je oblíbený pokrm Pepka námořníka.

O to, že Brňané přes léto neztratili dva velké tahouny, se možná trochu přičinil i sám Němec.

„S Krejčou jsem byl v kontaktu, celou dobu jsem mu tvrdil, ať zůstane. V play-off nám to klapalo, vyhovovali jsme si. Jsem rád, že to tak dopadlo,“ lebedí si ofenzivní zadák. „A u Špenáta šlo o to, jestli bude mít chuť do hokeje. Celou dobu jsem věřil, že on tu chuť bude mít obrovskou. Je to hokejový maniak a podle mě bylo brzo, aby končil s kariérou. Ještě toho může spoustu dokázat, navíc je tady spousta mladých kluků, které může vychovávat.“

I díky udržení plejády borců s reprezentačními a zahraničními zkušenostmi se bude Kometa opět řadit mezi extraligové favority. „Jsem jenom rád, že jsme zůstali pohromadě,“ lebedí si mistr světa z roku 2010.

„Odešli Kvápa (Marek Kvapil) a Jožo Kováčik, dva skvělí hokejisté. Ale tým bude minimálně stejně dobrý jako loni,“ srovnává Němec. „V kabině žádný problém není. Jen do ní přijdete, dýchne na vás pohoda. Kluci dokážou vytvořit skvělou atmosféru,“ cení si bývalý bek Čerepovce nebo Atlantu Mytišči.

I proto Němec věří, že se Kometě vyhne - v tuzemském sportu oblíbený pojem - mistrovská kocovina. „Je tu tolik zkušených hráčů a majitel, kteří to nedovolí,“ tvrdí Němec, jehož Kometu čeká před zářijovým startem extraligy deset duelů.

K tomu si také Brňané zahrají 9. srpna exhibiční mač proti výběru Martina Havláta, který se loučí s kariérou. „Jsem rád, že to pro něj můžeme udělat. Je beznadějně vyprodáno,“ poznamenal šéf Komety Libor Zábranský.