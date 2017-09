Šance jsou. Ale ke gólům pardubických hokejistů to zatím nevede

Nechme stranou první duel se Spartou, kde dotahovalo v podstatě ztracený zápas. Ale v úterý proti Chomutovu, po výhře 4:1 v Pardubicích stále prvnímu v soutěži, vinou vlastní nemohoucnosti přišlo o body a o lepší pozici v tabulce zhola zbytečně. Nyní je desáté.

„Vytvořili jsme si hodně šancí, ale nespadlo nám to tam. Chyběl důraz, možná trochu štěstí,“ uvažoval po zápase na klubovém webu zkušený zadák Petr Čáslava. A doplnil: „Odehráli jsme výborný zápas, jen to zakončení nebylo.

Podobně mluvil na tiskovce i pardubický trenérský asistent a zároveň i sportovní manažer klubu Pavel Marek a navrch vypíchl zpackané početní výhody, v nichž se Dynamo ani jednou neprosadilo.

„Dáváme hrozně málo gólů. Měli jsme i poměrně dost přesilovek (5), ale hráči k nim musí přistoupit úplně jinak, musí hrát s mnohem větším nasazením a za tím gólem jít. Přesilovky rozhodly zápas,“ konstatoval bývalý vynikající bek.

Zpytovat svědomí mohou v podstatě všichni. Jistě, Východočeši měli j et po faulu Vladimíra Růžičky mladšího na unikajícího Jána Sýkoru v 15. minutě penaltu, ale nic to nemění na tom, že Tomáškův útok v čele s Quennevillem, se zpracováním bojující Petr Sýkora (který nakonec vsítil jedinou pardubickou branku), Bojko, Poulíček, Perret (před koncem trefil v brejku tyč) či nepřesně mířící obránci Trončinský a Cardwell si měli při svých pokusech počínat mnohem lépe.

„Stojíme a čekáme, až tam jeden hráč něco vymyslí. Čtyři na něj koukáme. Chce to větší tlak do brány, nahráváme si, místo abychom jednoduše vystřelili a šli za tím. Měli jsme tam párkrát prázdnou bránu, ale prostě jsme to netrefili,“ komentoval to Čáslava. „Ale je začátek sezony, není důvod mít svěšené hlavy,“ dodal 38letý veterán s optimismem směrem k dalším kolům.